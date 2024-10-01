Жительница Ростовской области решила сжечь хутор из-за нехватки кофе

Posted 1 октября, 12:02
Published 1 октября, 12:02
Modified 1 октября, 12:04
Updated 1 октября, 12:04
29 сентября в трёх хуторах Белокалитвинского района отключилось электричество. Причиной перебоев со светом стал шквалистый ветер. Одна из местных жительниц из-за отключения электроэнергии не смогла выпить кофе. Она позвонила в диспетчерскую службу с требованием решить проблему, но помощи там найти не смогла.
Тогда разозлённая женщина решила поджечь траву в поле рядом с хутором. Сильный ветер быстро разнёс пламя на площади в 700 квадратных метров. Пожар тушили спасатели и сами местные жители, боявшиеся, что возгорание дойдёт и до их домов.
Теперь самой поджигательнице грозит административная ответственность.
Из-за сильной пожароопасности в Ростовской области введён режим ЧС. Жителей просят быть внимательнее, чтобы не спровоцировать очередное разрушительное возгорание.
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