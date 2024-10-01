rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 октября, 12:02

Published 1 октября, 12:02

Modified 1 октября, 12:04

Updated 1 октября, 12:04

Жительница Ростовской области решила спалить свой хутор из-за отсутствия кофе

Жительница Ростовской области решила сжечь хутор из-за нехватки кофе

1 октября 2024, 12:02
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Ростовской области решила спалить свой хутор из-за отсутствия кофе
Женщина в Ростовской области возмутилась отключением света и подожгла траву рядом со своим хутором, подробностями её странного поступка делится Lenta.ru со ссылкой на Don Mash.

29 сентября в трёх хуторах Белокалитвинского района отключилось электричество. Причиной перебоев со светом стал шквалистый ветер. Одна из местных жительниц из-за отключения электроэнергии не смогла выпить кофе. Она позвонила в диспетчерскую службу с требованием решить проблему, но помощи там найти не смогла.

Тогда разозлённая женщина решила поджечь траву в поле рядом с хутором. Сильный ветер быстро разнёс пламя на площади в 700 квадратных метров. Пожар тушили спасатели и сами местные жители, боявшиеся, что возгорание дойдёт и до их домов.

Теперь самой поджигательнице грозит административная ответственность.

Сильный ветер не дает потушить пожар между Ростовом и Батайском
Узнать подробнее

Из-за сильной пожароопасности в Ростовской области введён режим ЧС. Жителей просят быть внимательнее, чтобы не спровоцировать очередное разрушительное возгорание.

Читайте также:
Новая волна пыльной бури накрыла Ростов-на-ДонуЖители Ростова-на-Дону стали массово жаловаться на зрениеДавид Кугультинов: калмыцкий поэт, влюбленный в Ростов
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Ветер#Погода#Спасатели#Огонь#Белокалитвинский район#Возгорание#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика