Жительница Ростовской области решила сжечь хутор из-за нехватки кофе

Тогда разозлённая женщина решила поджечь траву в поле рядом с хутором. Сильный ветер быстро разнёс пламя на площади в 700 квадратных метров. Пожар тушили спасатели и сами местные жители, боявшиеся, что возгорание дойдёт и до их домов.