Бизнесмен задолжал налогов на 23 миллиона рублей в Ростове-на-Дону

Posted 2 октября, 19:26
Published 2 октября, 19:26
Modified 2 октября, 19:28
Updated 2 октября, 19:28
Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По версии следствия, в 2020–2022 годах он сэкономил 23 миллиона рублей. Бизнесмен решил обхитрить систему и создал фиктивный документооборот с 13 компаниями-«однодневками». Организации на самом деле не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. ИП внес в налоговую отчетность сведения, не соответствующие действительности.
Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно о судебном разбирательстве из-за авторских прав. ИП из Ростовской области предъявили иск за использование песен на теплоходе. Предпринимательнице придется выплатить по 20 тысяч рублей за каждый трек.
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