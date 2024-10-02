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Posted 2 октября, 19:26

Published 2 октября, 19:26

Modified 2 октября, 19:28

Updated 2 октября, 19:28

Бизнесмен задолжал налогов на 23 миллиона рублей в Ростове-на-Дону

Бизнесмен задолжал налогов на 23 миллиона рублей в Ростове-на-Дону

2 октября 2024, 19:26
Фото: 1MI
Бизнесмен задолжал налогов на 23 миллиона рублей в Ростове-на-Дону
Бизнесмен из Ростова стал фигурантом уголовного дела из-за огромного долга перед налоговой, сообщает региональный Следком.

Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По версии следствия, в 2020–2022 годах он сэкономил 23 миллиона рублей. Бизнесмен решил обхитрить систему и создал фиктивный документооборот с 13 компаниями-«однодневками». Организации на самом деле не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. ИП внес в налоговую отчетность сведения, не соответствующие действительности.

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Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, в данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно о судебном разбирательстве из-за авторских прав. ИП из Ростовской области предъявили иск за использование песен на теплоходе. Предпринимательнице придется выплатить по 20 тысяч рублей за каждый трек.

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#Евгения Волкова#Бизнес#Ростов-на-Дону#Суд#Налоги#Уголовное дело
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