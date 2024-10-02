Бизнесмен задолжал налогов на 23 миллиона рублей в Ростове-на-Дону

Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По версии следствия, в 2020–2022 годах он сэкономил 23 миллиона рублей. Бизнесмен решил обхитрить систему и создал фиктивный документооборот с 13 компаниями-«однодневками». Организации на самом деле не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. ИП внес в налоговую отчетность сведения, не соответствующие действительности.