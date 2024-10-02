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Posted 2 октября, 07:50

Published 2 октября, 07:50

Modified 2 октября, 07:52

Updated 2 октября, 07:52

Движение на въезде в Ростов парализовало из-за ДТП под Чалтырем

Движение на въезде в Ростов парализовало из-за ДТП под Чалтырем

2 октября 2024, 07:50
Фото: donland.ru. иллюстрация
Движение на въезде в Ростов парализовало из-за ДТП под Чалтырем
Десятки автомобилистов попали в пробку на въезде в Ростов со стороны Таганрога из-за аварии, информация об этом появилась на платформе «Яндекс. Карты».

Затор появился практически на границе Ростова с селом Чалтырь. Пробка тянется от поворота к Северному обходу донской столицы до улицы Таганрогской. Общая протяженность составляет около трех километров. Чтобы их проехать, требуется примерно 10 минут. При этом затор продолжает увеличиваться.

В комментариях очевидцы сообщили, что причиной пробки стало ДТП. По словам автомобилистов, в правом ряду столкнулся грузовик с легковушкой. В региональном УГИБДД пока не комментировали эту аварию.

На въезде в Ростов 25 сентября парализовало движение из-за ДТП
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Пробка тянется от поворота к Северному обходу донской столицы до улицы Таганрогской.Пробка тянется от поворота к Северному обходу донской столицы до улицы Таганрогской.
Пробка тянется от поворота к Северному обходу донской столицы до улицы Таганрогской.. Фото: Яндекс. Карты

Пару дней назад огромная пробка была в Аксайском районе на трассе М-4 «Дон». Автомобили едва передвигались на участке от поселка Красный Колос до Рассвета. Из-за ремонта дороги водители потеряли в пути порядка 40 минут.

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#Евгения Волкова#ДТП#Таганрог#Пробка#Аксайский район#ГИБДД#Ростов#Ремонт дороги#Яндекс. Карты
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