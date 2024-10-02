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Posted 2 октября, 16:00

Published 2 октября, 16:00

Modified 2 октября, 16:02

Updated 2 октября, 16:02

Эксперты ВТБ научили школьников из 36 стран, как не попасться в сети дроповодов

Эксперты ВТБ научили школьников из 36 стран, как не попасться в сети дроповодов

2 октября 2024, 16:00
Фото: 1MI
Около 100 школьников и студентов, участвующих в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, пришли на мастер-класс о дроперах. Там эксперты ВТБ рассказывали, кто такие дроперы, чем дроповоды завлекают молодежь и какие схемы используют.

Финал олимпиады проходит в Сочи, в нем принимают участие 600 студентов и школьников из 36 стран СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, государств Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

«Дропы» (или «дроперы») ― это подставные лица, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги. Для вовлечения граждан используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете. Также дроповоды проводят активный поиск «соискателей» среди школьников, студентов, уязвимых категорий. Сейчас, по экспертным оценкам, на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и их рост продолжается, в том числе за счет «дропов».

«Дропы» используются абсолютно во всех сферах незаконной деятельности. Это и мошеннические сборы, незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт, покупка-продажа криптовалюты, финансирование противоправной деятельности. Для этих противоправных целей используются p2p-переводы, банковские карты, переводы через систему быстрых платежей, платежи по QR-кодам.

Только в первом полугодии ВТБ пресек деятельность более тысячи «дропов», для чего в рамках мониторинга операций сомнительных лиц, использующих продукты и услуги ВТБ, специалисты банка проанализировали большое количество ссылок поисковой выдачи интернет-ресурсов.

Международная олимпиада по финансовой безопасности организована по поручению президента Российской Федерации Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения.

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