Эксперты ВТБ научили школьников из 36 стран, как не попасться в сети дроповодов

Posted 2 октября, 16:00
Published 2 октября, 16:00
Modified 2 октября, 16:02
Updated 2 октября, 16:02
Финал олимпиады проходит в Сочи, в нем принимают участие 600 студентов и школьников из 36 стран СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, государств Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
«Дропы» (или «дроперы») ― это подставные лица, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги. Для вовлечения граждан используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете. Также дроповоды проводят активный поиск «соискателей» среди школьников, студентов, уязвимых категорий. Сейчас, по экспертным оценкам, на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и их рост продолжается, в том числе за счет «дропов».
«Дропы» используются абсолютно во всех сферах незаконной деятельности. Это и мошеннические сборы, незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт, покупка-продажа криптовалюты, финансирование противоправной деятельности. Для этих противоправных целей используются p2p-переводы, банковские карты, переводы через систему быстрых платежей, платежи по QR-кодам.
Только в первом полугодии ВТБ пресек деятельность более тысячи «дропов», для чего в рамках мониторинга операций сомнительных лиц, использующих продукты и услуги ВТБ, специалисты банка проанализировали большое количество ссылок поисковой выдачи интернет-ресурсов.
Международная олимпиада по финансовой безопасности организована по поручению президента Российской Федерации Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Министерством науки и высшего образования и Министерством просвещения.
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