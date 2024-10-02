Эксперты ВТБ научили школьников из 36 стран, как не попасться в сети дроповодов

«Дропы» (или «дроперы») ― это подставные лица, через счета и карты которых мошенники обналичивают деньги. Для вовлечения граждан используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете. Также дроповоды проводят активный поиск «соискателей» среди школьников, студентов, уязвимых категорий. Сейчас, по экспертным оценкам, на долю физических лиц приходится порядка 60% незаконных финансовых операций, и их рост продолжается, в том числе за счет «дропов».