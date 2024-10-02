Федеральный канал показал эксклюзивные кадры с места пропажи спортсменки из Ростова

Posted 2 октября, 16:03
Published 2 октября, 16:03
Modified 2 октября, 16:05
Updated 2 октября, 16:05
1 октября на телеканале «Россия-1» вышел новый выпуск шоу «Малахов» под названием «Побег или похищение? Куда пропала Анна Цомартова?» Ведущий Андрей Малахов и его команда собрали и рассмотрели все версии исчезновения студентки из Ростова-на-Дону.
Напомним, что 22-летняя девушка поехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу в феврале 2024 года. Бой обернулся поражением для спортсменки. Тайком она сбежала на берег моря, после чего ее никто больше не видел.
«Думал, она пошла горевать под трибунами. Когда пришло время уезжать, я попросил сделать на ринге объявление по громкой связи, чтобы она вышла. Когда она не пришла, мы начали просматривать камеры и увидели, что она вышла из комплекса», — рассказал тренер Цомартовой.
Журналисты изучили последнее известное место прибывания ростовчанки, восстановили ее маршрут и проанализировали версии исчезновения. Эксперты посчитали, что она могла утонуть в Каспийском море, сбежать в Дубай или ее могли вывезти из страны насильно. Родители надеются, что огласка инцидента поможет получить новые зацепки.
Ранее стало известно, что после эфира у Малахова в СК РФ ждут доклад о поисках ростовской студентки Цомартовой.
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