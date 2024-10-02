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Posted 2 октября, 16:03

Published 2 октября, 16:03

Modified 2 октября, 16:05

Updated 2 октября, 16:05

Пропажу в Дагестане студентки из Ростова Анны Цомартовой осветил Андрей Малахов

Федеральный канал показал эксклюзивные кадры с места пропажи спортсменки из Ростова

2 октября 2024, 16:03
Фото: Телеграм-канал Анны Цомартовой
Пропажу в Дагестане студентки из Ростова Анны Цомартовой осветил Андрей Малахов

На шоу Малахова рассказали о пропаже студентки из Ростова Анне Цомартовой

На федеральном канале «Россия-1» вышел новый выпуск шоу «Малахов», посвященный исчезновению ростовской студентки Анны Цомартовой, запись эфира опубликована на сайте «Смотрим».

1 октября на телеканале «Россия-1» вышел новый выпуск шоу «Малахов» под названием «Побег или похищение? Куда пропала Анна Цомартова?» Ведущий Андрей Малахов и его команда собрали и рассмотрели все версии исчезновения студентки из Ростова-на-Дону.

Напомним, что 22-летняя девушка поехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу в феврале 2024 года. Бой обернулся поражением для спортсменки. Тайком она сбежала на берег моря, после чего ее никто больше не видел.

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«Думал, она пошла горевать под трибунами. Когда пришло время уезжать, я попросил сделать на ринге объявление по громкой связи, чтобы она вышла. Когда она не пришла, мы начали просматривать камеры и увидели, что она вышла из комплекса», — рассказал тренер Цомартовой.

Журналисты изучили последнее известное место прибывания ростовчанки, восстановили ее маршрут и проанализировали версии исчезновения. Эксперты посчитали, что она могла утонуть в Каспийском море, сбежать в Дубай или ее могли вывезти из страны насильно. Родители надеются, что огласка инцидента поможет получить новые зацепки.

Ранее стало известно, что после эфира у Малахова в СК РФ ждут доклад о поисках ростовской студентки Цомартовой.

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