Федеральный канал показал эксклюзивные кадры с места пропажи спортсменки из Ростова

«Думал, она пошла горевать под трибунами. Когда пришло время уезжать, я попросил сделать на ринге объявление по громкой связи, чтобы она вышла. Когда она не пришла, мы начали просматривать камеры и увидели, что она вышла из комплекса», — рассказал тренер Цомартовой.