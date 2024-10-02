Главой администрации Таганрога впервые избрали женщину. Что о ней известно?

Posted 2 октября, 08:46
Published 2 октября, 08:46
Modified 2 октября, 08:48
Updated 2 октября, 08:48
2 октября депутаты городской думы Таганрога избрали Светлану Камбулову новым главой администрации. Также там выбрали председателя Думы. Им стал Роман Корякин.
Андрей Фатеев уточнил, что сегодня его последний рабочий день на посту градоначальника. Он поблагодарил коллег и жителей города за совместную работу и пожелал успехов на новых постах Камбуловой и Корякину.
Светлана Камбулова успела за свою карьеру отметиться на должностях в администрациях Ростова и Таганрога. Она была замглавы администраций по экономике. Также она значилась первым заместителем сити-менеджера в Таганроге.
Свои социальные сети Андрей Фатеев пообещал передать преемнице, чтобы как можно больше жителей города получали от неё официальную информацию.
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