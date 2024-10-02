Грузовое судно село на мель рядом с Ростовом-на-Дону

Posted 2 октября, 12:37
Published 2 октября, 12:37
Modified 2 октября, 12:39
Updated 2 октября, 12:39
Днем 2 октября в Азовском районе Ростовской области судно село на мель. Корабль отошел от порта в Ростове-на-Дону и направился в турецкий город Самсун, предположительно, из-за обмеления реки баржа села на мель.
В результате инцидента никто не пострадал, горючее не разлилось. Судно вернется на курс, как только его снимут с мели. На месте происшествия уже работают два буксира.
Напомним, что в сентябре ветровой сгон несколько раз опускал уровень воды в реке Дон до неблагоприятных отметок и ниже.
Ранее стало известно о том, что катер и лодка столкнулись под Темерницким мостом в донской столице.
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