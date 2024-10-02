rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 12:37

Published 2 октября, 12:37

Modified 2 октября, 12:39

Updated 2 октября, 12:39

В Ростовской области судно село на мель

Грузовое судно село на мель рядом с Ростовом-на-Дону

2 октября 2024, 12:37
Фото: wikimedia.org
В Ростовской области судно село на мель
В Ростовской области судно, следовавшее за границу, село на мель на реке Дон, сообщает региональное МЧС.

Днем 2 октября в Азовском районе Ростовской области судно село на мель. Корабль отошел от порта в Ростове-на-Дону и направился в турецкий город Самсун, предположительно, из-за обмеления реки баржа села на мель.

В результате инцидента никто не пострадал, горючее не разлилось. Судно вернется на курс, как только его снимут с мели. На месте происшествия уже работают два буксира.

В Ростове-на-Дону появится первое судно «Метеор»
Узнать подробнее

Напомним, что в сентябре ветровой сгон несколько раз опускал уровень воды в реке Дон до неблагоприятных отметок и ниже.

Ранее стало известно о том, что катер и лодка столкнулись под Темерницким мостом в донской столице.

Читайте также:
Число пострадавших пожарных на нефтебазе в Пролетарске выросло до 47 человекГоскомпания взыскала с Ростовского порта 36 млн рублей за долги по арендеВместо цветов центр Ростова засадили кукурузой
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростовский порт#Нефть#Судно#Водоем#Порт#Морской транспорт#Морское судно#Происшествия#Обмеление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика