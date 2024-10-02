Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не расслышали вой сирен

Ростовчане отмечают, что на верхних этажах и в домах с закрытыми окнами вой сирен был абсолютно не различим. На плохую работу систем извещения в основном жаловались жители Западного, центральной части города и Сельмаша. При этом хорошо сирены услышали в Левенцовке и Ворошиловском районе Ростова.