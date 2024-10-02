Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не расслышали вой сирен

Posted 2 октября, 17:43
Published 2 октября, 17:43
Modified 2 октября, 17:45
Updated 2 октября, 17:45
На территории Таганрога продолжаются съемки художественного фильма, который расскажет о немецкой оккупации 1941–1943 годов и героизме юных подпольщиков. Для создания исторического антуража в городе расставили декорации, в том числе и полотна со свастикой на здании гимназии.
Сначала жители города насторожились, увидев подобный декор, однако позже поняли, что фашистская символика нужна исключительно для съемок кино о Великой Отечественной войне.
2 октября в Ростове-на-Дону состоялась тестовая проверка систем экстренного оповещения горожан. Сирены планировали включить в 10.25 мск, однако большинство ростовчан услышали работу устройств с опозданием в несколько минут. Кроме того, они работали настолько тихо, что их практически не было слышно.
Ростовчане отмечают, что на верхних этажах и в домах с закрытыми окнами вой сирен был абсолютно не различим. На плохую работу систем извещения в основном жаловались жители Западного, центральной части города и Сельмаша. При этом хорошо сирены услышали в Левенцовке и Ворошиловском районе Ростова.
Ростовский областной суд вынес приговор супругам Якову и Анастасии Майборода, которых обвинили в убийстве восьмимесячной дочери. Мать девочки суд приговорил к 13 годам колонии общего режима, а отца — к 15 годам строгого режима. Кроме того, осуждённым назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года после отбытия ими основного наказания в виде лишения свободы
После оглашения приговора Яков Майборода заявил журналистам, что не виновен. Вероятно, адвокаты будут обжаловать приговор.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]