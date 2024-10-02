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Posted 2 октября, 17:43

Published 2 октября, 17:43

Modified 2 октября, 17:45

Updated 2 октября, 17:45

Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не услышали тревожные сирены

Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не расслышали вой сирен

2 октября 2024, 17:43
Фото: Изображение Шедеврум
Итоги среды: в Таганроге развесили свастику, а в Ростове не услышали тревожные сирены
Для съемок фильма в Таганроге на здании гимназии вывесили нацистскую свастику, тем временем жители Ростова-на-Дону не услышали воя экстренных сирен оповещения, а областной суд вынес приговор супругам, обвиняемым в убийстве 8-месячной дочки.

Бутафорная свастика

На территории Таганрога продолжаются съемки художественного фильма, который расскажет о немецкой оккупации 1941–1943 годов и героизме юных подпольщиков. Для создания исторического антуража в городе расставили декорации, в том числе и полотна со свастикой на здании гимназии.

Сначала жители города насторожились, увидев подобный декор, однако позже поняли, что фашистская символика нужна исключительно для съемок кино о Великой Отечественной войне.

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Вой сирены

2 октября в Ростове-на-Дону состоялась тестовая проверка систем экстренного оповещения горожан. Сирены планировали включить в 10.25 мск, однако большинство ростовчан услышали работу устройств с опозданием в несколько минут. Кроме того, они работали настолько тихо, что их практически не было слышно.

2 октября в Ростове-на-Дону состоялась тестовая проверка систем экстренного оповещения горожан.2 октября в Ростове-на-Дону состоялась тестовая проверка систем экстренного оповещения горожан.
2 октября в Ростове-на-Дону состоялась тестовая проверка систем экстренного оповещения горожан.. Фото: МЧС

Ростовчане отмечают, что на верхних этажах и в домах с закрытыми окнами вой сирен был абсолютно не различим. На плохую работу систем извещения в основном жаловались жители Западного, центральной части города и Сельмаша. При этом хорошо сирены услышали в Левенцовке и Ворошиловском районе Ростова.

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28 лет на двоих

Ростовский областной суд вынес приговор супругам Якову и Анастасии Майборода, которых обвинили в убийстве восьмимесячной дочери. Мать девочки суд приговорил к 13 годам колонии общего режима, а отца — к 15 годам строгого режима. Кроме того, осуждённым назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полтора года после отбытия ими основного наказания в виде лишения свободы

После оглашения приговора Яков Майборода заявил журналистам, что не виновен. Вероятно, адвокаты будут обжаловать приговор.

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