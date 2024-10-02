Каратисты Суворовского подтвердили свой высокий уровень

Posted 2 октября, 09:21
Published 2 октября, 09:21
Modified 2 октября, 10:06
Updated 2 октября, 10:06
Турнир прошел в минувшие выходные, и собрал порядка 800 участников из ДНР, Краснодарского края, ЛНР, Ростовской области, Республик Калмыкия и Крым, а также из Севастополя. Соревнования проходили в дисциплинах ката, ката-группа и кумитэ, возраст участников составил от 6 до 10 лет, отдельный турнир был организован для ветеранов (45+).
Команду каратистов клуба «Суворов», что находится в одноименном жилом районе Донской столицы, представили 15 спортсменов, которые участвовали во всех дисциплинах. В результате упорной борьбы (в некоторых категориях за призовые места сражались до 30 человек), ребятам удалось выйти в финалы и занять призовые места.
Первое место в ката занял Семён Захаров. Второе — Екатерина Василькина. В групповых соревнованиях по ката команды Суворовского также поднялись на пьедестал почета: 2 место (Семён Захаров, Екатерина Василькина и Александр Пинечко) и 3 место (Наталья Мозговая, Ева Арутюнян и София Григорян). В кумитэ второе место занял Александр Загуляев, третьи места заняли Сергий Мостовой, Роман Штрем, Владимир Ковальчук и Аркадий Сивокобыльский.
Как отметил главный тренер сборной команды Ростовской области по киокусинкай Олег Захаров, данный турнир был очередным тестовым этапом перед участием во всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге 25–27 октября. Все лидеры команды подтвердили свою квалификацию и готовы проявить себя уже на всероссийском уровне.
Кстати, по мнению профессионалов, секрет побед каратистов Суворовского во многом находится в уникальной тренерской методике Олега Захарова. И этим секретом он щедро поделился в своем новом учебном пособии «Теория и методика ката киокусинкай», презентация которого состоялась в рамках прошедшего турнира. Свои экземпляры уже получили коллеги Олега Юрьевича из регионов, участвовавших в Rostov Open. Посмотрим, станут ли в будущем турниры с участием их воспитанников зрелищней и напряженней.
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