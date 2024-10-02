Каратисты Суворовского подтвердили свой высокий уровень

Кстати, по мнению профессионалов, секрет побед каратистов Суворовского во многом находится в уникальной тренерской методике Олега Захарова. И этим секретом он щедро поделился в своем новом учебном пособии «Теория и методика ката киокусинкай», презентация которого состоялась в рамках прошедшего турнира. Свои экземпляры уже получили коллеги Олега Юрьевича из регионов, участвовавших в Rostov Open. Посмотрим, станут ли в будущем турниры с участием их воспитанников зрелищней и напряженней.