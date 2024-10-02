Вместо цветов центр Ростова засадили кукурузой

Posted 2 октября, 12:23
Published 2 октября, 12:23
Modified 2 октября, 12:26
Updated 2 октября, 12:26
Два початка кукурузы выросли посреди тротуара на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону. Жители города удивились неожиданно появившемуся растению. Но убирать чудом выросшую кукурузу пока не планируют.
«Вот что значил земля плодородная! Наверняка, от зёрнышка выросла»,
«Интересно, если не убирать, насколько она разрастётся», — делятся мнением в социальных сетях ростовчане.
Ранее сирень, яблони и каштаны массово зацвели в Ростовской области. Садоводы объясняют, что это могло произойти из-за длительного отсутствия осадков и аномально жаркого лета и начала осени в регионе.
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