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Posted 2 октября, 12:23

Published 2 октября, 12:23

Modified 2 октября, 12:26

Updated 2 октября, 12:26

Кукуруза выросла прямо посреди тротуара в центре Ростова-на-Дону

Вместо цветов центр Ростова засадили кукурузой

2 октября 2024, 12:23
Фото: t.me/RostovInside
Кукуруза выросла прямо посреди тротуара в центре Ростова-на-Дону

Кукуруза выросла прямо посреди тротуара в центре Ростова-на-Дону

На Серафимовича в Ростове выросла кукуруза, сообщают в социальных сетях жители города.

Два початка кукурузы выросли посреди тротуара на улице Серафимовича в Ростове-на-Дону. Жители города удивились неожиданно появившемуся растению. Но убирать чудом выросшую кукурузу пока не планируют.

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Фото: t.me/RostovInside

«Вот что значил земля плодородная! Наверняка, от зёрнышка выросла»,

«Интересно, если не убирать, насколько она разрастётся», — делятся мнением в социальных сетях ростовчане.

Ранее сирень, яблони и каштаны массово зацвели в Ростовской области. Садоводы объясняют, что это могло произойти из-за длительного отсутствия осадков и аномально жаркого лета и начала осени в регионе.

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