Легковушка влетела в подъезд жилого дома в центре Ростова

Posted 2 октября, 10:20
Published 2 октября, 10:20
Modified 2 октября, 10:55
Updated 2 октября, 10:55
Необычное ДТП случилось на улице Соколова, 73. Горожане опубликовали кадры с места происшествия в telegram-канале «Ростов сити News». На них видно, что дверь подъезда приоткрыта, а сразу перед ней — машина. Фара и часть капота застряла между дверью и коробкой.
— Хотела выйти с собакой погулять, — пишет автор поста.
Вероятно, водитель не справился с управлением и протаранил железную дверь. Та стойко выдержала удар.
— Где такие двери продают? Даже не прогнулась, — удивились в комментариях подписчики.
Фото с места аварии моментально разлетелись по соцсетям, превратившись в настоящий мем.
— Как в больнице: «Я только спросить», — шутили горожане. — Не хотела пешком подниматься.
В этот же день в аварию попал ростовский троллейбус. Общественный транспорт протаранил иномарку на Большой Садовой.
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