Легковушка влетела в подъезд жилого дома в центре Ростова

Необычное ДТП случилось на улице Соколова, 73. Горожане опубликовали кадры с места происшествия в telegram-канале «Ростов сити News». На них видно, что дверь подъезда приоткрыта, а сразу перед ней — машина. Фара и часть капота застряла между дверью и коробкой.