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Posted 2 октября, 10:20

Published 2 октября, 10:20

Modified 2 октября, 10:55

Updated 2 октября, 10:55

Легковушка врезалась в подъезд жилого дома в центре Ростова

Легковушка влетела в подъезд жилого дома в центре Ростова

2 октября 2024, 10:20
Фото: t.me/rostovcitynews
Легковушка врезалась в подъезд жилого дома в центре Ростова
В Ростове автомобиль врезался в подъезд многоэтажки, перекрыв выход жильцам, сообщают очевидцы в соцсетях.

Необычное ДТП случилось на улице Соколова, 73. Горожане опубликовали кадры с места происшествия в telegram-канале «Ростов сити News». На них видно, что дверь подъезда приоткрыта, а сразу перед ней — машина. Фара и часть капота застряла между дверью и коробкой.

— Хотела выйти с собакой погулять, — пишет автор поста.

Вероятно, водитель не справился с управлением и протаранил железную дверь. Та стойко выдержала удар.

— Где такие двери продают? Даже не прогнулась, — удивились в комментариях подписчики.
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Вероятно, водитель не справился с управлением и протаранил железную дверь.Вероятно, водитель не справился с управлением и протаранил железную дверь.
Вероятно, водитель не справился с управлением и протаранил железную дверь.Вероятно, водитель не справился с управлением и протаранил железную дверь.
Вероятно, водитель не справился с управлением и протаранил железную дверь.. Фото: t.me/rostovcitynews

Фото с места аварии моментально разлетелись по соцсетям, превратившись в настоящий мем.

— Как в больнице: «Я только спросить», — шутили горожане. — Не хотела пешком подниматься.

В этот же день в аварию попал ростовский троллейбус. Общественный транспорт протаранил иномарку на Большой Садовой.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Соцсети#Автомобиль#Ростов#Telegram-канал#Очевидцы#Подъезд
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