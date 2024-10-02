Магнитная буря накроет Ростовскую область дважды в октябре

Затем на несколько дней геомагнитная активность снизится до нескольких единиц, а с 10 числа снова подскачет до четырех, а с 11 — до пяти. Этот индекс характерен для геомагнитной бури первого уровня (G1). Небольшая буря продержится двое суток — до конца дня 12 октября.