rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 07:46

Published 2 октября, 07:46

Modified 2 октября, 07:48

Updated 2 октября, 07:48

Ученые назвали ближайшие даты магнитных бурь в Ростовской области

Магнитная буря накроет Ростовскую область дважды в октябре

2 октября 2024, 07:46
Фото: Unsplash
Ученые назвали ближайшие даты магнитных бурь в Ростовской области
По прогнозам ученых, магнитные бури накроют Ростовскую область 11 и 12 октября, информация об этом размещена на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ученые предупредили о магнитных бурях в октябре. Ближайшая из них начнется 11 октября. Возмущение магнитосферы Земли начнет увеличиваться уже 5 октября. В этот день глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достигнет четырех единиц (Кр-индекс равен 4). Аналогичная ситуация будет наблюдаться и 6 октября.

Затем на несколько дней геомагнитная активность снизится до нескольких единиц, а с 10 числа снова подскачет до четырех, а с 11 — до пяти. Этот индекс характерен для геомагнитной бури первого уровня (G1). Небольшая буря продержится двое суток — до конца дня 12 октября.

В Ростовской области резко подскочит геомагнитная активность
Узнать подробнее
Еще одна буря уровня G1 ожидается 22 октября.Еще одна буря уровня G1 ожидается 22 октября.
Еще одна буря уровня G1 ожидается 22 октября.. Фото: xras.ru

Еще одна буря уровня G1 ожидается 22 октября. Она продлится примерно сутки.

В сентябре магнитные бури были куда сильнее. По прогнозам они не должны были превышать уровня G3, но на деле разыгрался настоящий геомагнитный шторм. Он достиг четвертого уровня из пяти возможных. А глобальный планетарный индекс — порядка 7,6 единиц из 9.

Читайте также:
Шестичасовая магнитная буря накроет Ростовскую областьДве магнитные бури уровня G1 обрушатся на Ростовскую областьМагнитная буря в Ростовской области продлится еще почти сутки
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогнозы#Ученые#Магнитные бури#Геомагнитная активность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика