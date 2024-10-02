Магнитная буря накроет Ростовскую область дважды в октябре

Posted 2 октября, 07:46
Published 2 октября, 07:46
Modified 2 октября, 07:48
Updated 2 октября, 07:48
Ученые предупредили о магнитных бурях в октябре. Ближайшая из них начнется 11 октября. Возмущение магнитосферы Земли начнет увеличиваться уже 5 октября. В этот день глобальный планетарный индекс геомагнитной активности достигнет четырех единиц (Кр-индекс равен 4). Аналогичная ситуация будет наблюдаться и 6 октября.
Затем на несколько дней геомагнитная активность снизится до нескольких единиц, а с 10 числа снова подскачет до четырех, а с 11 — до пяти. Этот индекс характерен для геомагнитной бури первого уровня (G1). Небольшая буря продержится двое суток — до конца дня 12 октября.
Еще одна буря уровня G1 ожидается 22 октября. Она продлится примерно сутки.
В сентябре магнитные бури были куда сильнее. По прогнозам они не должны были превышать уровня G3, но на деле разыгрался настоящий геомагнитный шторм. Он достиг четвертого уровня из пяти возможных. А глобальный планетарный индекс — порядка 7,6 единиц из 9.
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