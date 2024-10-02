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Posted 2 октября, 17:24

Published 2 октября, 17:24

Modified 2 октября, 17:26

Updated 2 октября, 17:26

В Ростовской области ожидаются заморозки до -3 градусов

Мороз до -3 градусов ударит в Ростовской области в начале октября

2 октября 2024, 17:24
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области ожидаются заморозки до -3 градусов

Температура воздуха упадет в Ростовской области до -3 градусов

В Ростовскую область накроют заморозки воздуха и поверхности почвы до -3 градусов Цельсия. Сведениями поделилось Северо-Кавказское УГМС.

Ночью 3 октября в некоторых частях Ростовской области температура воздуха упадет до -3 градусов Цельсия. Однако днем температурный диапазон составит от +19 до +24 градусов. Местами ожидается до +26 градусов.

Настолько резкий перепад температуры может негативно отразиться на здоровье людей. Так, есть вероятность повышения артериального давления, обострения хронических заболеваний и ослабления иммунной системы. Кроме того, температурные качели могут спровоцировать раздражительность и тревогу.

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Ранее синоптики предупредили о приходе штормовых ветров в Ростовскую область в начале октября. Подробный прогноз в материале RostovGazeta.

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