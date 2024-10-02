Мощный ливень накроет Ростов-на-Дону

Posted 2 октября, 06:06
Published 2 октября, 06:06
Modified 2 октября, 06:08
Updated 2 октября, 06:08
Непогода разыграется в первую половину дня и продолжит бушевать до самого вечера. Ветер усилится с пяти до девяти метров в секунду. Температура воздуха составит около +21…+22 градусов днем и порядка +13…+15 — ночью. В течение суток выпадет примерно 4,3 миллиметра осадков.
Примерно такая же погода будет и на следующий день. Только дождь будет кратковременным и несильным. Всего 10 октября ожидается около 0,3 миллиметра осадков.
В октябре дождей еще не было в донской столице, хотя по предыдущим прогнозам они должны были начаться 2 числа. Если в этом месяце не оправдаются прогнозы, и осадков совсем не будет, то побьется рекорд 1896 года — тогда в октябре не было дождей.
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