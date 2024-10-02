Мощный ливень накроет Ростов-на-Дону

В октябре дождей еще не было в донской столице, хотя по предыдущим прогнозам они должны были начаться 2 числа. Если в этом месяце не оправдаются прогнозы, и осадков совсем не будет, то побьется рекорд 1896 года — тогда в октябре не было дождей.