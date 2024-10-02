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Posted 2 октября, 06:06

Published 2 октября, 06:06

Modified 2 октября, 06:08

Updated 2 октября, 06:08

Мощный ливень накроет Ростов-на-Дону

Мощный ливень накроет Ростов-на-Дону

2 октября 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney
Мощный ливень накроет Ростов-на-Дону
Сильный дождь прогнозируют в Ростове 9 и 10 октября, следует из прогноза синоптиков.

Непогода разыграется в первую половину дня и продолжит бушевать до самого вечера. Ветер усилится с пяти до девяти метров в секунду. Температура воздуха составит около +21…+22 градусов днем и порядка +13…+15 — ночью. В течение суток выпадет примерно 4,3 миллиметра осадков.

Примерно такая же погода будет и на следующий день. Только дождь будет кратковременным и несильным. Всего 10 октября ожидается около 0,3 миллиметра осадков.

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В октябре дождей еще не было в донской столице, хотя по предыдущим прогнозам они должны были начаться 2 числа. Если в этом месяце не оправдаются прогнозы, и осадков совсем не будет, то побьется рекорд 1896 года — тогда в октябре не было дождей.

Ранее стало известно, когда закончится пыльная буря, накрывшая Ростовскую область.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ветер#Ливень#Погода#Дождь
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