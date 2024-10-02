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Posted 2 октября, 09:08

Published 2 октября, 09:08

Modified 2 октября, 18:54

Updated 2 октября, 18:54

Комитет по охране ОКН судится с музеем «Танаис» из-за ущерба Некрополю городища

Музей «Танаис» обвинили в нанесении ущерба Некрополю городища

2 октября 2024, 09:08
Фото: donland.ru
Комитет по охране ОКН судится с музеем «Танаис» из-за ущерба Некрополю городища
Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области подал в суд на музей-заповедник «Танаис», сообщается в картотеке дел арбитражного суда.

Причиной для судебных разбирательств стало состояние Некрополя городища Танаис. Он относится к объектам археологического наследия. Комитет по охране ОКН полагает, что при проведении работ по срезке грунта и планировке территории Некрополю нанесли серьёзный ущерб. Чиновники хотят взыскать с музея-заповедника 5,9 миллиона рублей на спасательные археологические полевые работы.

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Арбитражный суд принял иск к рассмотрению и назначил предварительное судебное заседание на 20 ноября.

Ранее RostovGazeta рассказала о популяризаторе донской науке, легендарном директоре «Танаиса» Валерии Чесноке.

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