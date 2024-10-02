Названы специалисты в Ростовской области, за которыми гоняются работодатели

Posted 2 октября, 13:08
Published 2 октября, 13:08
Modified 2 октября, 13:08
Updated 2 октября, 13:08
По итогам девяти месяцев этого года, в остром дефиците в регионе продолжают оставаться дворники. Работодатели не могут найти таких специалистов, но и средний предлагаемый им доход составляет лишь 30 тысяч рублей в месяц. Вторые по востребованности на рынке труда в регионе — продавцы. Им предлагают зарплаты в среднем в 45,6 тысячи ежемесячно. Замыкают тройку лидеров повара, которые могут рассчитывать на доход в 46,2 тысячи рублей.
Также не хватает в Ростовской области токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков. Их зарплаты одни из самых высоких — почти 125 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же зарабатывают и дефицитные сварщики.
Агентства недвижимости активно ищут в регионе риелторов. Таких специалистов очень мало, но их максимальный доход может составлять 150 тысяч рублей ежемесячно.
Ранее сообщалось, что зарплаты офисных работников в Ростовской области выросли на четверть.
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