rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 13:08

Published 2 октября, 13:08

Modified 2 октября, 13:08

Updated 2 октября, 13:08

Названы специалисты в Ростовской области, за которыми гонятся работодатели

Названы специалисты в Ростовской области, за которыми гоняются работодатели

2 октября 2024, 13:08
Фото: Unsplash/vakerbv
Названы специалисты в Ростовской области, за которыми гонятся работодатели

Риелторы в Ростовской области зарабатывают по 150 тысяч рублей в месяц

Дворники продолжают оставаться самыми востребованными сотрудниками на рынке труда в Ростовской области, сообщили аналитики hh.ru.

По итогам девяти месяцев этого года, в остром дефиците в регионе продолжают оставаться дворники. Работодатели не могут найти таких специалистов, но и средний предлагаемый им доход составляет лишь 30 тысяч рублей в месяц. Вторые по востребованности на рынке труда в регионе — продавцы. Им предлагают зарплаты в среднем в 45,6 тысячи ежемесячно. Замыкают тройку лидеров повара, которые могут рассчитывать на доход в 46,2 тысячи рублей.

Долбежник и затяжчик: названы самые необычные вакансии в Ростовской области
Узнать подробнее

Также не хватает в Ростовской области токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков. Их зарплаты одни из самых высоких — почти 125 тысяч рублей в месяц. Примерно столько же зарабатывают и дефицитные сварщики.

Агентства недвижимости активно ищут в регионе риелторов. Таких специалистов очень мало, но их максимальный доход может составлять 150 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее сообщалось, что зарплаты офисных работников в Ростовской области выросли на четверть.

Читайте также:
Власти засадят Ростов-на-Дону тысячами барбарисов, гортензий и злаковыми«Похоже на гул в голове»: ростовчане не услышали воя экстренных сирен оповещенияМузей «Танаис» обвинили в нанесении ущерба Некрополю городища
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика