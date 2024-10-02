Названы специалисты в Ростовской области, за которыми гоняются работодатели

По итогам девяти месяцев этого года, в остром дефиците в регионе продолжают оставаться дворники. Работодатели не могут найти таких специалистов, но и средний предлагаемый им доход составляет лишь 30 тысяч рублей в месяц. Вторые по востребованности на рынке труда в регионе — продавцы. Им предлагают зарплаты в среднем в 45,6 тысячи ежемесячно. Замыкают тройку лидеров повара, которые могут рассчитывать на доход в 46,2 тысячи рублей.