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Posted 2 октября, 19:00

Published 2 октября, 19:00

Modified 2 октября, 19:02

Updated 2 октября, 19:02

«ОПГ гаишников» Первого донского батальона пойдет под суд

«ОПГ гаишников» Первого донского батальона пойдет под суд

2 октября 2024, 19:00
Фото: 1MI
«ОПГ гаишников» Первого донского батальона пойдет под суд
ОПГ из сотрудников ГАИ Первого донского батальона предстанет перед судом, сообщает 1RND со ссылкой на собственные источники.

По данным СМИ, правоохранители завершили предварительное следствие по делу ОПГ, в которое входят сотрудники донского отдельного батальона №1 ДПС ГИБДД Ростовской области.

Теперь осталось составить обвинительное заключение. Издание сообщает, что в ближайшее время документ передадут в прокуратуру для утверждения, а затем дадут ознакомиться с ним обвиняемым.

В числе «ОПГ гаишников» 27 человек, которых обвиняют в ряде коррупционных преступлений. Самая тяжкая из вменяемых статей — «Организация преступного сообщества» и участие в нем.

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Массовое задержание сотрудников ГИБДД прошло весной 2022 года. Сначала список подозреваемых состоял из 26 человек, позже стало известно об еще одном участнике.

Ранее стало известно о передаче в суд дела о сговоре при закупке коек в ковидный госпиталь.

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