«ОПГ гаишников» Первого донского батальона пойдет под суд

Posted 2 октября, 19:00
Published 2 октября, 19:00
Modified 2 октября, 19:02
Updated 2 октября, 19:02
По данным СМИ, правоохранители завершили предварительное следствие по делу ОПГ, в которое входят сотрудники донского отдельного батальона №1 ДПС ГИБДД Ростовской области.
Теперь осталось составить обвинительное заключение. Издание сообщает, что в ближайшее время документ передадут в прокуратуру для утверждения, а затем дадут ознакомиться с ним обвиняемым.
В числе «ОПГ гаишников» 27 человек, которых обвиняют в ряде коррупционных преступлений. Самая тяжкая из вменяемых статей — «Организация преступного сообщества» и участие в нем.
Массовое задержание сотрудников ГИБДД прошло весной 2022 года. Сначала список подозреваемых состоял из 26 человек, позже стало известно об еще одном участнике.
Ранее стало известно о передаче в суд дела о сговоре при закупке коек в ковидный госпиталь.
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