Оптовые цены на картофель в Ростовской области подскочили почти в два раза

Вероятно, именно поэтому оптовые цены стали почти в два раза больше, чем в прошлом году. По данным РБК Ростов, картофель первого сорта сейчас можно купить примерно за 26-30 тысяч рублей за одну тонну. В 2023-м эта цена не превышала 18 тысяч рублей.