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Posted 2 октября, 09:49

Published 2 октября, 09:49

Modified 2 октября, 09:52

Updated 2 октября, 09:52

Почти в два раза подскочили оптовые цены на картофель в Ростовской области

Оптовые цены на картофель в Ростовской области подскочили почти в два раза

2 октября 2024, 09:49
Фото: Unsplash
Почти в два раза подскочили оптовые цены на картофель в Ростовской области
В Ростовской области картофель оптом подорожал сразу в 1,7 раза из-за погодных условий и плохого урожая, сообщают СМИ.

Урожай картофеля на Дону оказался ниже прошлогоднего. В регионе убрано меньше 100 тысяч тонн — и это 56,4;% всего урожая. А значит, общий объем не превысит 200 тысяч тонн.

В 2023 году валовый сбор этого корнеплода почти достиг 400 тысяч тонн (384). Да и урожайность была выше: 320 центнера на гектар по сравнению с нынешними 275.

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Вероятно, именно поэтому оптовые цены стали почти в два раза больше, чем в прошлом году. По данным РБК Ростов, картофель первого сорта сейчас можно купить примерно за 26-30 тысяч рублей за одну тонну. В 2023-м эта цена не превышала 18 тысяч рублей.

Из-за урожайности и погодных условий картофель уже не подешевеет. В целом по России насчитывается 600 тысяч тонн по сравнению с прошлогодним рекордным показателем. Снижение урожайности наблюдается не только на Дону, но и в Брянской, Тульской, Московской и Нижегородской областях, где собирают больше всего картофеля.

Ранее стало известно, как сохранить картошку до весны на балконе или в подвале.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Цены на продукты#СМИ#Картофель
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