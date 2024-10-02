Оптовые цены на картофель в Ростовской области подскочили почти в два раза

Posted 2 октября, 09:49
Published 2 октября, 09:49
Modified 2 октября, 09:52
Updated 2 октября, 09:52
Урожай картофеля на Дону оказался ниже прошлогоднего. В регионе убрано меньше 100 тысяч тонн — и это 56,4;% всего урожая. А значит, общий объем не превысит 200 тысяч тонн.
В 2023 году валовый сбор этого корнеплода почти достиг 400 тысяч тонн (384). Да и урожайность была выше: 320 центнера на гектар по сравнению с нынешними 275.
Вероятно, именно поэтому оптовые цены стали почти в два раза больше, чем в прошлом году. По данным РБК Ростов, картофель первого сорта сейчас можно купить примерно за 26-30 тысяч рублей за одну тонну. В 2023-м эта цена не превышала 18 тысяч рублей.
Из-за урожайности и погодных условий картофель уже не подешевеет. В целом по России насчитывается 600 тысяч тонн по сравнению с прошлогодним рекордным показателем. Снижение урожайности наблюдается не только на Дону, но и в Брянской, Тульской, Московской и Нижегородской областях, где собирают больше всего картофеля.
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