Осужденный в Ростове за убийство 8-месячной дочки Яков Майборода сделал заявление

Напомним, мужчину и женщину обвинили в убийстве восьмимесячной дочери, которое произошло в конце апреля 2023 года. По версии обвинения, супруги задушили дочку, затем фрагментировали тело и спрятали останки в морозилке. После этого Анастасия позвонила в полицию и заявила, что ее супруг выкрал ребенка.