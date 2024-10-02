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Posted 2 октября, 15:10

Published 2 октября, 15:10

Modified 3 октября, 04:28

Updated 3 октября, 04:28

Осужденный в Ростове за убийство дочки Яков Майборода заявил, что не виновен

Осужденный в Ростове за убийство 8-месячной дочки Яков Майборода сделал заявление

2 октября 2024, 15:10

Осужденный в Ростове за убийство дочки Яков Майборода заявил, что не виновен

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Убийство восьмимесячной девочки в Ростове
Ростовский областной суд вынес приговор супругам Якову и Анастасии Майборода, обвиняемых в убийстве восьмимесячной дочери. После оглашения приговора отец убитой девочки сделал заявление.

Ростовский областной суд приговорил Анастасию Майбороду к 13 годам колонии общего режима, а ее супруга Якова Майбороду к 13 годам строгого режима. Осуждённым назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия ими основного наказания в виде лишения свободы.

Напомним, мужчину и женщину обвинили в убийстве восьмимесячной дочери, которое произошло в конце апреля 2023 года. По версии обвинения, супруги задушили дочку, затем фрагментировали тело и спрятали останки в морозилке. После этого Анастасия позвонила в полицию и заявила, что ее супруг выкрал ребенка.

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После оглашения приговора Яков Майборода заявил, что невиновен и, возможно, будет обжаловать приговор. На вопрос журналистов, кто виновен он кивнул в сторону супруги — Анастасии и сказал: «Вон, она».

Подробнее о том, как проходил суд можно прочитать в материалах RostovGazeta.

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