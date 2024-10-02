Осужденный в Ростове за убийство 8-месячной дочки Яков Майборода сделал заявление

Posted 2 октября, 15:10
Published 2 октября, 15:10
Modified 3 октября, 04:28
Updated 3 октября, 04:28
Ростовский областной суд приговорил Анастасию Майбороду к 13 годам колонии общего режима, а ее супруга Якова Майбороду к 13 годам строгого режима. Осуждённым назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия ими основного наказания в виде лишения свободы.
Напомним, мужчину и женщину обвинили в убийстве восьмимесячной дочери, которое произошло в конце апреля 2023 года. По версии обвинения, супруги задушили дочку, затем фрагментировали тело и спрятали останки в морозилке. После этого Анастасия позвонила в полицию и заявила, что ее супруг выкрал ребенка.
После оглашения приговора Яков Майборода заявил, что невиновен и, возможно, будет обжаловать приговор. На вопрос журналистов, кто виновен он кивнул в сторону супруги — Анастасии и сказал: «Вон, она».
Подробнее о том, как проходил суд можно прочитать в материалах RostovGazeta.
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