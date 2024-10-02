Первый пункт раздельного сбора вторсырья создал «ЭКОГРАД-Н» в Новочеркасске

Главная цель ООО «ЭКОГРАД-Н» заключается в том, чтобы привлечь внимание к раздельному сбору отходов. И не только жителей, но и управляющих компаний и ТСЖ. По словам сотрудников компании, это нужно для появления таких комплексов в каждом дворе города.