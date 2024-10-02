Первый пункт раздельного сбора вторсырья создал «ЭКОГРАД-Н» в Новочеркасске

Posted 2 октября, 08:44
Published 2 октября, 08:44
Modified 2 октября, 08:46
Updated 2 октября, 08:46
Напомним, что ООО «ЭКОГРАД-Н» создано одиннадцать лет назад. Это крупнейшая в Ростовской области компания по обращению с твердыми коммунальными отходами. Ежегодно регоператор вывозит порядка 290 тысяч тонн ТКО.
Шесть лет назад «ЭКОГРАД-Н» получил статус регионального оператора, который работает на территории восьми муниципальных образований. В городах Новочеркасск, Азов, Батайск и Аксай. А также в Аксайском, Азовском, Багаевском, Веселовском и Кагальницком районах.
Регоператор постоянно ведет работу для популяризации раздельного сбора отходов. Сегодня в его зоне обслуживания находится более 650 контейнеров только для раздельного сбора пластиковых отходов. И этот показатель стабильно увеличивается.
С 3 сентября в Новочеркасске начал работу первый в городе пункт раздельного сбора вторсырья.
«Необходимость создания подобного пункта уже давно чувствовалась среди жителей города, — сообщает директор ООО „ЭКОГРАД-Н“ Галина Картушина. — Проводимая нами в Новочеркасске ежемесячная акция по раздельному сбору вторсырья всегда вызывает большой отклик у горожан. Но из-за ограниченного времени ее проведения жители неоднократно обращались к нам с просьбой создать стационарную точку сбора».
Теперь в любое удобное время, жители Новочеркасска могут принести в новый пункт собранное ими вторсырье: макулатуру, пластик, стекло, металл и батарейки. Все это гарантировано отправится на переработку.
«Появление первого пункта — это только начало. Мы понимаем, что одного пункта для города мало, — говорит Галина Картушина. — Поэтому при активном положительном отклике мы планируем создать несколько таких пунктов».
Главная цель ООО «ЭКОГРАД-Н» заключается в том, чтобы привлечь внимание к раздельному сбору отходов. И не только жителей, но и управляющих компаний и ТСЖ. По словам сотрудников компании, это нужно для появления таких комплексов в каждом дворе города.
Право бросить первую пластиковую бутылку в открывшийся пункт по раздельному сбору было предоставлено ныне избранному депутату и вице-спикеру Госдумы Виктории Абрамченко, которая на протяжении многих лет курирует важнейшие в стране проекты по экологии и реформу отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами.
«Начало работы пункта было приурочено к проведению „Зеленой линейки“. Это мероприятие по посвящению в эколята первоклассников средней школы №14 в Новочеркасске», — делится подробностями куратор экологических акций компании «ЭКОГРАД-Н» Тамара Глинчевская.
На «Зеленой линейке» Виктория Абрамченко повязала юным эколятам зеленые галстуки, сказала напутственную речь и помогла совершить «первое доброе дело» — рассортировать мусор и разложить его по соответствующим цветным отсекам нового пункта сортировки отходов.
Наставления первоклассникам произнес и учредитель ООО «ЭКОГРАД-Н» Николай Недвигин. Он пожелал детям успеха в учебной деятельности и подарил эко-классу интерактивную панель.
Среди почетных гостей на мероприятии были представители Администрации города Новочеркасска и Управления образования, оказавшие проекту активную поддержку.
По словам сотрудников «ЭКОГРАД-Н», территория детского Казачьего эколого-биологического центра в Новочеркасске не случайно была выбрана для создания первого в городе пункта раздельного сбора отходов.
«Центр регулярно сотрудничает с регоператором при проведении различных экологических акций, в воспитании у подрастающего поколения бережного отношения к природе», — уточняет Тамара Глинчевская.
По инициативе «ЭКОГРАД-Н» совместно с центром на базе средней школы № 14 в Новочеркасске появился первый «эко-класс». В рамках проекта первоклассники активно погрузятся в изучение экологии. А наставлять их станут настоящие эксперты этой сферы.
«Мы надеемся, что пример детей заставит и взрослых задуматься о важности сохранения чистоты, необходимости следовать принципам — говорит куратор проекта.
Для того, чтобы эколята с первого дня школьной жизни могли практиковать раздельный сбор, привлекая к нему родителей и сверстников, ООО «ЭКОГРАД-Н» установил в школе контейнеры для сбора макулатуры, крышечек и батареек.
«Мы планируем и в других школах зоны нашей деятельности устанавливать такие контейнеры, проводить различные лекции и акции. А также поддерживать подрастающее поколение в реализации их экологических инициатив», — признается Тамара Глинчевская.
По мнению экспертов, раздельный сбор — это действительно эффективный способ уменьшения объема отходов, которые направляются на захоронение. «Ежемесячно мы вывозим порядка 25 тысячи тонн твердых коммунальных отходов. Существенная часть этого объема отправляется на обработку. Но только 13% отходов, попавших на линию сортировки, идут на переработку», — подчеркивает начальник отдела по охране окружающей среды Алла Долженкова.
Эколог «ЭКОГРАД-Н» объясняет, что главной причиной таких показателей является высокая загрязненность отходов. Поэтому доля извлекаемого вторсырья всегда будет заведомо ниже, в сравнении с сортировкой в домашних условиях.
«При смешивании в одной мусорной корзине многие отходы становятся непригодными для дальнейшей переработки. Например, бумага и картон размокают от жидкостей. А стекло бьется и перемешивается с пищевыми остатками, что в случае предварительной сортировки исключается», — уточняет Алла Долженкова.
В «Экоград-Н» уверены, что важным шагом для увеличения объемов вторсырья, выделяемого при обработке отходов, станет строительство нового современного комплекса по сортировке, утилизации и размещению ТКО.
«Мы уже завершили важнейший этап по созданию данного комплекса — разработку проектной документации и ее согласование со всеми необходимыми ведомствами и организациями», — рассказывает Алла Долженкова.
Получены положительные заключения государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы России, разрешение на строительство. Проект полностью готов. «ЭКОГРАД-Н» ждет лишь утверждения даты начала его реализации.
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