«Похоже на гул в голове»: ростовчане не услышали воя экстренных сирен оповещения

Сирены должны были завыть в Ростове-на-Дону в 10.25. Но многие услышали работу систем оповещения на несколько минут позже. При этом жители города жалуются, что сирены практически не было слышно. Их вой не доходил до квартир на высоких этажах и в дома с закрытыми окнами.