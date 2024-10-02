«Похоже на гул в голове»: ростовчане не услышали воя экстренных сирен оповещения

Posted 2 октября, 07:59
Published 2 октября, 07:59
Modified 2 октября, 08:01
Updated 2 октября, 08:01
Сирены должны были завыть в Ростове-на-Дону в 10.25. Но многие услышали работу систем оповещения на несколько минут позже. При этом жители города жалуются, что сирены практически не было слышно. Их вой не доходил до квартир на высоких этажах и в дома с закрытыми окнами.
«Похоже на шум в голове больше. Если не знать, что сирена работает, легко не обратить внимания»,
«Даже при открытых окнах не слышно. Заглушает шум от автобусов и машин. В случае ЧС ничего не будет слышно»,
«Слабо слышно, я бы не выбежала из дома, потому что не понятно вообще, что за шум», — пишут ростовчане.
На плохую работу сирен в частности жалуются жители Западного микрорайона, центра города и Сельмаша. При этом хорошо системы оповещения услышали в Левенцовке и Ворошиловском районе Ростова.
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