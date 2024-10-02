rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 07:59

Published 2 октября, 07:59

Modified 2 октября, 08:01

Updated 2 октября, 08:01

«Похоже на шум в голове»: ростовчане не услышали воя экстренных сирен оповещения

«Похоже на гул в голове»: ростовчане не услышали воя экстренных сирен оповещения

2 октября 2024, 07:59
Фото: rostovgazeta.ru
«Похоже на шум в голове»: ростовчане не услышали воя экстренных сирен оповещения

Жители Ростова заявили, что не слышали воя экстренных сирен оповещения

В среду, 2 октября, в Ростове проверили работу систем экстренного оповещения населения, ранее учения анонсировали власти города.

Сирены должны были завыть в Ростове-на-Дону в 10.25. Но многие услышали работу систем оповещения на несколько минут позже. При этом жители города жалуются, что сирены практически не было слышно. Их вой не доходил до квартир на высоких этажах и в дома с закрытыми окнами.

«Сирены не было»: жителей Таганрога не предупредили об атаке БПЛА
Узнать подробнее
Видео: rostovgazeta.ru. «Похоже на шум в голове»: ростовчане не услышали воя экстренных сирен оповещения

«Похоже на шум в голове больше. Если не знать, что сирена работает, легко не обратить внимания»,

«Даже при открытых окнах не слышно. Заглушает шум от автобусов и машин. В случае ЧС ничего не будет слышно»,

«Слабо слышно, я бы не выбежала из дома, потому что не понятно вообще, что за шум», — пишут ростовчане.

На плохую работу сирен в частности жалуются жители Западного микрорайона, центра города и Сельмаша. При этом хорошо системы оповещения услышали в Левенцовке и Ворошиловском районе Ростова.

Видео: rostovgazeta.ru. «Похоже на шум в голове»: ростовчане не услышали воя экстренных сирен оповещения

Ранее спасатели сообщили, как жителям Ростова вести себя при атаке БПЛА.

Читайте также:
После эфира у Малахова в СК РФ ждут доклад о поисках ростовской студентки ЦомартовойУ льготной аптеки на Ларина в Ростове снова собираются огромные очередиИтоги дня: сильный ветер разгоняет пожар под Ростовом, а людей пугают тарифами ЖКУ
#Алина Заярная#Общество#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика