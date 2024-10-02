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Posted 2 октября, 18:25

Published 2 октября, 18:25

Modified 2 октября, 18:27

Updated 2 октября, 18:27

«Практически все по плану»: Карпин объяснил обидное поражение ФК «Ростов»

«Практически все по плану»: Карпин объяснил обидное поражение «Ростова» ФК «Химки»

2 октября 2024, 18:25
Фото: Телеграм-канал ФК «Ростов»
«Практически все по плану»: Карпин объяснил обидное поражение ФК «Ростов»

Карпин объяснил обидное поражение «Ростова» в матче против ФК «Химки»

Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин остался доволен провальной игрой команды в мачте против ФК «Химки», информирует телеканал «Матч ТВ».

В среду, 2 октября, состоялся матч между ФК «Ростов» и командой «Химки». Игра проходила в подмосковных Химках, что придало сил хозяевам поля и они выиграли после серии пенальти со счетом 8:7. Основная игра закончилась вничью — 2:2.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался доволен игрой южной команды, несмотря на обидное поражение: «Игра понравилась, абсолютно спокойно доминировали 80 минут. Практически все по плану…».

Карпин отметил, что игра фактически шла по плану: вышли из группы, провели замены, задействовали в игре всех участников команды, дали минуты всем, кому они были нужны. Только пенальти и потерянное преимущество омрачили матч.

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Добавим, что «Ростов» после игры досрочно вышел в плей‑офф РПЛ. Уже 23 октября южный клуб встретится с «Локомотивом» на стадионе «Ростов-Арена».

Ранее Валерий Карпин рассказал, что считает разгромное поражение ФК «Ростов» новичкам РПЛ худшей игрой за последние пару лет. Подробнее в материале RostovGazeta.

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