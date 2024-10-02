Прием заявок на «Умную стипендию» завершен

История «Умной стипендии» насчитывает уже много лет. Конкурс является ежегодным. За все время в нем приняли участие более тридцати пяти тысяч учащихся нижегородских, астраханских, ростовских, волгоградских вузов, а также учебных заведений Краснодарского края и Адыгеи. Отметим, что конкурсантами могут быть не только студенты, проходящие базовую вузовскую программу, но и те, кто обучается в магистратуре или аспирантуре.