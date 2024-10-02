Прием заявок на «Умную стипендию» завершен

Posted 2 октября, 14:08
Published 2 октября, 14:08
Modified 2 октября, 14:10
Updated 2 октября, 14:10
Всего было зарегистрировано порядка пяти тысяч заявок от представителей двадцати четырех вузов-партнеров. Примерно половина претендентов, 2489 человек, представили информацию о своих проектах и прошли в полуфинал. Каждую заявку оценила экспертная комиссия, представленная сотрудниками банка, преподавателями и бизнесменами из южного региона страны.
На финальном этапе конкурсантам нужно будет подготовить видеопрезентацию о своих проектах и разместить ее в социальных сетях.
Жюри конкурса подготовит заключения, на основе которых участникам будет предложен индивидуальный план развития проекта. При этом конкурсанты могут рассчитывать на такие меры поддержки, как предоставление финансирования на льготных условиях от банка «Центр-инвест», консультации экспертов-наставников, а также сопровождение в продвижении бизнес-проекта.
Награждение 250 лучших участников состоится 5 декабря 2024 года. Каждому из победителей банк выплатит стипендию в пятьдесят тысяч рублей.
История «Умной стипендии» насчитывает уже много лет. Конкурс является ежегодным. За все время в нем приняли участие более тридцати пяти тысяч учащихся нижегородских, астраханских, ростовских, волгоградских вузов, а также учебных заведений Краснодарского края и Адыгеи. Отметим, что конкурсантами могут быть не только студенты, проходящие базовую вузовскую программу, но и те, кто обучается в магистратуре или аспирантуре.
В этом году в конкурсе впервые было разрешено участвовать студентам из средних специальных учебных заведений.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]