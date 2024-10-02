Прокурор запросил 20 лет для ростовчанина, обвиняемого в убийстве дочки-младенца

Posted 2 октября, 12:12
Published 2 октября, 12:12
Modified 2 октября, 12:14
Updated 2 октября, 12:14
2 октября в Ростовской областном суде состоялось обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей по громкому делу об убийстве восьмимесячной девочки. Обвиняемыми по делу проходят её родители — студентка медвуза Анастасия Майборода и сотрудник транспортной компании Яков Майборода. По версии обвинения, супруги задушили дочку, затем фрагментировали тело и спрятали останки в морозилке.
Прокурор на суде потребовал признать обоих подсудимых виновными. Для Якова Майбороды запросили 20 лет колонии строгого режима, а для Анастасия — всего лишь 13 лет колонии общего режима.
Сам приговор должны огласить на днях.
Подробнее о расследовании этого нашумевшего дела, показаниях супругов и судебных разбирательствах читайте в специальном сюжете RostovGazeta.
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