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Posted 2 октября, 12:12

Published 2 октября, 12:12

Modified 2 октября, 12:14

Updated 2 октября, 12:14

Яков Майборода в суде

Прокурор запросил 20 лет для ростовчанина, обвиняемого в убийстве дочки-младенца

2 октября 2024, 12:12
Фото: Алина Заярная. rostovgazeta.ru
Яков Майборода в суде
Сюжет
Убийство восьмимесячной девочки в Ростове
Сторона обвинения запросила 20 лет колонии строгого режима для обвиняемого в убийстве дочки-младенца жителя Ростова, его супруге грозит 13 лет колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

2 октября в Ростовской областном суде состоялось обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей по громкому делу об убийстве восьмимесячной девочки. Обвиняемыми по делу проходят её родители — студентка медвуза Анастасия Майборода и сотрудник транспортной компании Яков Майборода. По версии обвинения, супруги задушили дочку, затем фрагментировали тело и спрятали останки в морозилке.

Присяжные вынесли вердикт паре, обвиняемой в убийстве восьмимесячной дочки
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Прокурор на суде потребовал признать обоих подсудимых виновными. Для Якова Майбороды запросили 20 лет колонии строгого режима, а для Анастасия — всего лишь 13 лет колонии общего режима.

Сам приговор должны огласить на днях.

Подробнее о расследовании этого нашумевшего дела, показаниях супругов и судебных разбирательствах читайте в специальном сюжете RostovGazeta.

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