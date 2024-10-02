rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 12:31

Published 2 октября, 12:31

Modified 2 октября, 12:33

Updated 2 октября, 12:33

На разминирование Азовского моря придётся потратить миллиард долларов

Разминирование Азовского моря может обойтись в миллиард долларов

2 октября 2024, 12:31
Фото: mil.ru
На разминирование Азовского моря придётся потратить миллиард долларов
Сюжет
Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
После завершения боевых действий предстоит разминировать Азовское море, пишет портал Versia.ru.

На Азовском море создадут флотилию. Об этом на днях сообщил главком ВМФ Александр Моисеев. Военные эксперты полагают, что флотилия займётся вопросами безопасности Крымского моста. При этом по окончании боевых действий с Украиной эта же флотилия поможет в разминировании акватории Азовского моря. На это придётся потратить порядка миллиарда долларов.

Украинские мины установили ещё в начале боевых действий на подходах к портам в Чёрном и Азовском морях. Впоследствии часть из них были сорваны во время штормов и оказались в открытом море. Некоторые мины могут не иметь самоликвидатора, а значит они представляют опасность для военных и гражданских кораблей.

Для разминирования предстоит скоординировать работу военных, спасателей и международных организация.

В зависимости от продолжительности операции, технологий и других факторов стоимость разминирования Азовского моря может варьироваться. Аналогичные работы в Персидском заливе после войны 1991 года обошлось примерно в 1 миллиард долларов. Если говорить об Азовском море и его масштабах минного загрязнения полная стоимость разминирования может варьироваться от сотен миллионов долларов до более чем 1 миллиарда.

Ученые изучат вероятность радиоактивного загрязнения Азовского моря
Узнать подробнее

Ранее власти оценили уровень безопасности в Азовском море в Ростовской области.

Читайте также:
Спасатели сообщили, как жителям Ростова вести себя при атаке БПЛАВоенным из Ростовской области предлагают участки в Крыму за службуАвтоматы для игры в страйкбол передали бойцам на фронт из Ростовской области
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Специальная военная операция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика