Разминирование Азовского моря может обойтись в миллиард долларов

Posted 2 октября, 12:31
Published 2 октября, 12:31
Modified 2 октября, 12:33
Updated 2 октября, 12:33
На Азовском море создадут флотилию. Об этом на днях сообщил главком ВМФ Александр Моисеев. Военные эксперты полагают, что флотилия займётся вопросами безопасности Крымского моста. При этом по окончании боевых действий с Украиной эта же флотилия поможет в разминировании акватории Азовского моря. На это придётся потратить порядка миллиарда долларов.
Украинские мины установили ещё в начале боевых действий на подходах к портам в Чёрном и Азовском морях. Впоследствии часть из них были сорваны во время штормов и оказались в открытом море. Некоторые мины могут не иметь самоликвидатора, а значит они представляют опасность для военных и гражданских кораблей.
Для разминирования предстоит скоординировать работу военных, спасателей и международных организация.
В зависимости от продолжительности операции, технологий и других факторов стоимость разминирования Азовского моря может варьироваться. Аналогичные работы в Персидском заливе после войны 1991 года обошлось примерно в 1 миллиард долларов. Если говорить об Азовском море и его масштабах минного загрязнения полная стоимость разминирования может варьироваться от сотен миллионов долларов до более чем 1 миллиарда.
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