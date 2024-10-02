Разминирование Азовского моря может обойтись в миллиард долларов

Украинские мины установили ещё в начале боевых действий на подходах к портам в Чёрном и Азовском морях. Впоследствии часть из них были сорваны во время штормов и оказались в открытом море. Некоторые мины могут не иметь самоликвидатора, а значит они представляют опасность для военных и гражданских кораблей.