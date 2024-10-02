С 2025 года билеты на поезда в Ростовской области могут подорожать на 11,6%

За последние несколько лет такой большой индексации не наблюдалось. Например, в 2023-м индексация тарифов на поездки дальнего следования на ж/д транспорте составляла 8,1%, затем она повторилась в декабре — цена увеличилась еще на 10,75%. Годом ранее, в 2022-м, рост стоимости билетов достигал 4,3% в январе и 6,5% в декабре.