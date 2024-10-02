С 2025 года билеты на поезда в Ростовской области могут подорожать на 11,6%

Posted 2 октября, 04:51
Published 2 октября, 04:51
Modified 2 октября, 04:53
Updated 2 октября, 04:53
Подорожание билетов ожидается через несколько месяцев, с января. Еще через год цена подскочит на 11,4%, а в 2027-м — на 5,9%.
За последние несколько лет такой большой индексации не наблюдалось. Например, в 2023-м индексация тарифов на поездки дальнего следования на ж/д транспорте составляла 8,1%, затем она повторилась в декабре — цена увеличилась еще на 10,75%. Годом ранее, в 2022-м, рост стоимости билетов достигал 4,3% в январе и 6,5% в декабре.
Как сказано в документе, такой рост обоснован достижением безубыточности функционирования пассажирского инфраструктурного комплекса. В период 2025–2026 годов планируют поэтапно привести тарифы к экономически обоснованному уровню. При этом для детей от 10 до 18 лет будет действовать льгота — билет за полцены.
Ранее стало известно о том, насколько могут увеличиться тарифы ЖКУ в Ростовской области.
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