Сразу две улицы перекроют для водителей в центре Ростова-на-Дону

Posted 2 октября, 09:22
Published 2 октября, 09:22
Modified 2 октября, 09:24
Updated 2 октября, 09:24
На улице Донской вдоль домов №46 — 50 и в рядом с домом №37/1 на Береговой улице ограничат движение транспорта и пешеходов. Там идут строительные работы. Проехать автомобилисты не смогут с 8 октября по 20 декабря этого года.
С 11 октября проезд транспорта ограничат на 13-й Линии от дома №86 до дома №92. Там стартует ремонт канализации. Он также продлится до 20 декабря.
Автомобилистов и пешеходов просят учитывать дорожную ситуацию и продумывать свой путь заранее.
Ранее сообщалось, что в Ростове ограничат движение из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой.
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