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Posted 2 октября, 09:22

Published 2 октября, 09:22

Modified 2 октября, 09:24

Updated 2 октября, 09:24

Сразу две улицы перекроют для водителей в центре Ростова-на-Дону

Сразу две улицы перекроют для водителей в центре Ростова-на-Дону

2 октября 2024, 09:22
Фото: donland.ru
Сразу две улицы перекроют для водителей в центре Ростова-на-Дону
Из-за строительных и коммунальных работ в Ростове введут дорожные ограничения, сообщили в администрации города.

На улице Донской вдоль домов №46 — 50 и в рядом с домом №37/1 на Береговой улице ограничат движение транспорта и пешеходов. Там идут строительные работы. Проехать автомобилисты не смогут с 8 октября по 20 декабря этого года.

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Там идут строительные работыТам идут строительные работы
Там идут строительные работы. Фото: Яндекс. Карты

С 11 октября проезд транспорта ограничат на 13-й Линии от дома №86 до дома №92. Там стартует ремонт канализации. Он также продлится до 20 декабря.

Автомобилистов и пешеходов просят учитывать дорожную ситуацию и продумывать свой путь заранее.

Ранее сообщалось, что в Ростове ограничат движение из-за ремонта фасада здания на Большой Садовой.

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