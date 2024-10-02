Стало известно, какие машины первыми подорожают в октябре

Если однажды на российский рынок вернутся мировые автопроизводители, они задержатся ненадолго из-за утильсбора. Ведь на авто с двигателем от двух до трех литров он вырастет до 3,3 миллиона рублей (вместо нынешних 840 тысяч). Машины с двигателем от трех до трех с половиной литров (премиум-класса или некоторые семейные минивэны) — до 3,8 миллиона (вместо 970 тысяч). А объем мотора свыше трех с половиной литров оценят в 4,8 миллиона рублей вместо 1,2. Разумеется, производителям не захочется переплачивать такие деньги.