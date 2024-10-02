Стало известно, какие машины первыми подорожают в октябре

Posted 2 октября, 08:48
Published 2 октября, 08:48
Modified 2 октября, 08:50
Updated 2 октября, 08:50
С 1 октября автомобильный утильсбор увеличился на 70-80%. Импортеры и автопроизводители, которые не локализовали производство в должном объеме, будут выплачивать лишние 255 тысяч рублей с каждого авто в казну государства.
Эксперты считают этот рост цен не критичным. По их мнению, кредитные программы помогут справиться с данной ситуацией. Но утильсбор продолжит расти и дальше, достигая миллионных значений. Ежегодно с 1 января утильсбор будут повышать еще. К 2030 году его индексация может буквально похоронить российский авторынок.
На машины с объемом двигателя от одного до двух литров утильсбор увеличится к 2030 году до 1,2 миллиона рублей (с 300 тысяч). И это самые популярные авто: в линейке АвтоВАЗ нет массовых крупных моделей, а китайские машины не делают объем больше двух литров из-за особенностей местного налогообложения.
В остальном мире активно покупают авто с двигателем большего объема — и речь даже не о премиальных машинах. Например, Mazda с мотором на два с половиной литра отличалась экономичностью. Гибриды Kia и Hyundai ставят моторы объемом больше двух литров на седаны, минивэны и кроссоверы. У больших двигателей выше ресурс, и они экономичнее сложного маленького китайского турбомотора.
Если однажды на российский рынок вернутся мировые автопроизводители, они задержатся ненадолго из-за утильсбора. Ведь на авто с двигателем от двух до трех литров он вырастет до 3,3 миллиона рублей (вместо нынешних 840 тысяч). Машины с двигателем от трех до трех с половиной литров (премиум-класса или некоторые семейные минивэны) — до 3,8 миллиона (вместо 970 тысяч). А объем мотора свыше трех с половиной литров оценят в 4,8 миллиона рублей вместо 1,2. Разумеется, производителям не захочется переплачивать такие деньги.
Как сообщают «Новые известия», первый кандидаты на вылет — машины с мотором от двух до трех литров. Например, новый внедорожник Haval H9. Его можно купить в комплектации с дизельным мотором (на 2,4 литра) или с бензиновым турбомотором (на 2 литра). И сейчас дизельная версия стоит уже на миллион рублей дороже, хотя разгоняется медленнее. И все из-за объема двигателя.
Еще одна машина, Tank 500, по сути более роскошный родственник Haval 9. Его объем двигателя достигает почти трех литров. К 2030 году утильсбор на него вырастит на 2,5 миллиона рублей. Не исключено, что после такого подорожания оставят только версию Urban, где стоит двухлитровый турбомотор.
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