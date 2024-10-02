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Posted 2 октября, 10:57

Published 2 октября, 10:57

Modified 2 октября, 10:59

Updated 2 октября, 10:59

Свастику вывесили на здании гимназии в Таганроге

Свастику вывесили на здании гимназии в Таганроге

2 октября 2024, 10:57
Фото: 1MI
Свастику вывесили на здании гимназии в Таганроге
В Таганроге из-за съёмок художественного фильма на здании гимназии разместили свастику, кадрами делится Telegram-канал «Мой Таганрог».

Жителей приморского города на днях удивили красные полотна со свастикой, вывешенные на историческом здании гимназии. Выяснилось, что их разместили для съёмок художественного фильма о Великой Отечественной войне.

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В Таганроге из-за съёмок художественного фильма на здании гимназии разместили свастику, кадрами делится Telegram-канал «Мой Таганрог».В Таганроге из-за съёмок художественного фильма на здании гимназии разместили свастику, кадрами делится Telegram-канал «Мой Таганрог».
В Таганроге из-за съёмок художественного фильма на здании гимназии разместили свастику, кадрами делится Telegram-канал «Мой Таганрог».. Фото: t.me/TaganCHP

В Таганроге проходят сейчас масштабные съёмки. Жители города активно фотографируются и общаются с актёрами и съёмочной группой.

«Ну, что поделать, полюбили киношники наш город за естественные декорации, но на этот раз, снимают о героизме наших юных подпольщиков во время немецкой оккупации 1941–1943 годах», — пишет в соцсетях местный житель.

Ранее сообщалось, что из-за съёмок фильма на улицах Таганрога перекроют проезд для автомобилистов.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Съемки фильма
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