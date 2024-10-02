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Posted 2 октября, 10:52

Published 2 октября, 10:52

Modified 2 октября, 10:54

Updated 2 октября, 10:54

Транспортный налог могут повысить в Ростовской области. Что об этом известно?

Транспортный налог могут повысить в Ростовской области. Что об этом известно?

2 октября 2024, 10:52
Фото: Unsplash
Транспортный налог могут повысить в Ростовской области. Что об этом известно?

Транспортный налог могут повысить в Ростовской области

В Ростовской области запланированы общественные обсуждения об изменении ставок транспортного налога, сообщается на портале правительства региона.

В четверг, 3 октября, в правительстве пройдёт обсуждения, посвящённые корректировке ставок транспортного налога. Участием там примет министр финансов области Лилия Федотова.

Какие новые налоги могут ввести для ростовчан
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Уточняется, что изменить ставку транспортного налога хотят для повышения качества автомобильных дорог. Конкретной информации о том, как изменят сумму налога, нет.

Сейчас для автомобилистов в Ростовской области предусмотрены несколько тарифов в зависимости от вида и мощности транспорта и срока его эксплуатации.

Ранее гостиничный бизнес попросил властей не вводить туристический налог в Ростове.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня
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