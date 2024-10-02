Тысячи жителей Ростова останутся без света в середине недели

С 09:00 до 17:00 мск 2 октября не будет электричества на улице Пацаева, 7/1, 7/2, 9, 9В, 9/1 и улице Добровольского, 3/3, Белорусской, 90-106, Украинской, 109-125, 88-104, Гайдара, 1-9, 2-10, Возрождения, 1-9, 2-6, Красногвардейской, 83-109 и 88-112, Текучева, 25, 25/1. В это же время обесточат дома в переулках Свирском (№ 35-71, 40-78), Ладожском (№ 41-93, 36-100), Тверском (№ 37-97, 38-94), Клязьминском (№ 74-94), Днепровском (№ 109, 110 и 111), Комиссаровском (№ 6-8), а также на проспекте Шолохова (№ 31А, 86/91, 88/76) и улицах 18-й линии (№ 89) и 20-й линии (№ 66).