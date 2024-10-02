Тысячи жителей Ростова останутся без света в середине недели

Posted 2 октября, 05:36
Published 2 октября, 05:36
Modified 2 октября, 05:38
Updated 2 октября, 05:38
С 09:00 до 17:00 мск 2 октября не будет электричества на улице Пацаева, 7/1, 7/2, 9, 9В, 9/1 и улице Добровольского, 3/3, Белорусской, 90-106, Украинской, 109-125, 88-104, Гайдара, 1-9, 2-10, Возрождения, 1-9, 2-6, Красногвардейской, 83-109 и 88-112, Текучева, 25, 25/1. В это же время обесточат дома в переулках Свирском (№ 35-71, 40-78), Ладожском (№ 41-93, 36-100), Тверском (№ 37-97, 38-94), Клязьминском (№ 74-94), Днепровском (№ 109, 110 и 111), Комиссаровском (№ 6-8), а также на проспекте Шолохова (№ 31А, 86/91, 88/76) и улицах 18-й линии (№ 89) и 20-й линии (№ 66).
На три часа отключат свет на улице Седова, 63-101, 10-16, 14А, 14Б, Богатяновском проспекте, 1-5, 2-4, на Береговой, 16А, 16Б, 59, 67, 67/2 (с 09:00 до 12:30 мск) и на Береговой, 16, 41, 51-57, Седова, 8 и Нижнебульварной, 29 (с 13:00 до 16:00 мск).
На следующий день лампочки погаснут в домах садового товарищества «Садовод», на проспектах Космонавтов, 27/4, 27/5 и Королева, 16/3, 12/1, 12/2, 12/3, на улицах Комарова, 28/3, Майской, 15-23, 12-28, 14-й линии, 1-7, 2-16, 16-й линии, 1-9, 2-14, Советской, 9-25, Гайдара, 29-35, 28-36 и в переулке Комиссаровском, 1-5, 2-4. Там свет отключат с 09:00 до 17:00 мск.
В это же время обесточат дома № 12/73, 67,67/1,69, 90-98 на 18-й линии, № 10-12 на Лекальной, № 67, 67/1, 73/12 на 18-й линии, № 50, 54, 60 на 20-й линии, № 77 на Ченцова, а также № 1-27 в переулке Больничном и № 21-27, 18-28 в переулке Лечебном. Аналогичная ситуация — на улице 2-й Володарского, 76/23А, 76, 86-88, 104, 119, Литвинова, 28-30, 24, 1-й Володарского, 25-47, 26-70, Горбачева, 42-60 и 75-93, Международной, 43-45.
На час дольше отключат электричество по адресам: проспект Соколова, 17-23, 24-36, Чехова, 52-54, 31-35, улица Суворова, 19-29, 26-32 и Большая Садовая, 77-85. Там подачу электричества прекратят с 09:00 до 18:00 мск.
На шесть часов останутся без света жители дома № 58 на проспекте Соколова (с 10:00 до 16:00 мск). С 10:00 до 13:00 мск не будет света на Соколова, 62. А с 13:00 до 16:00 мск — на улице Максима Горького, 179-181.
Ранее RostovGazeta рассказывала об ограничениях для автомобилистов, которые массово вводят в октябре.
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