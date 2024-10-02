У постоянно уставшей жительницы Ростова-на-Дону нашли редкую смертельную болезнь

Posted 2 октября, 14:07
Published 2 октября, 14:07
Modified 2 октября, 14:09
Updated 2 октября, 14:09
В горполиклинику №12 Ростова-на-Дону пришла женщина с жалобами она общую усталость. 57-летняя ростовчанка уже многие годы работает воспитателем в детсаду. Она считала, что профессия ее сильно утомляет, поэтому не обращала внимания на хроническую апатию и упадок сил. Женщина откладывала поход ко врачу до тех пор, пока семья ее не уговорила.
Медработники взяли анализы крови, собрали анамнез и провели обследования. Диспансеризация выявила повышение уровня гемоглобина до 230 граммов на литр, при норме в 140 граммов на литр. Также у ростовчанки завышены показатели эритроцитов, гематокрита и тромбоцитов.
Женщину экстренно положили в гематологическое отделение, где обнаружили редкое заболевание крови — хроническое миелопролиферативное заболевание, которое убивает пациента в течение полутора лет без должного лечения.
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