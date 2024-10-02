У постоянно уставшей жительницы Ростова-на-Дону нашли редкую смертельную болезнь

В горполиклинику №12 Ростова-на-Дону пришла женщина с жалобами она общую усталость. 57-летняя ростовчанка уже многие годы работает воспитателем в детсаду. Она считала, что профессия ее сильно утомляет, поэтому не обращала внимания на хроническую апатию и упадок сил. Женщина откладывала поход ко врачу до тех пор, пока семья ее не уговорила.