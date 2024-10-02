Ученые выявили связь между загрязненным воздухом и разрушением мозга у детей

Posted 2 октября, 10:01
Published 2 октября, 10:01
Modified 2 октября, 10:01
Updated 2 октября, 10:01
Ученые проанализировали 40 эмпирических исследований, большинство их которых показали различия в мозге, касающиеся объема белого вещества, количества нейронных соединений и даже признаков, указывающих на риск развития болезни Альцгеймера.
Результаты работы были опубликованы в журнале Developmental Cognitive Neuroscience, сообщает newkhakasiya.online. Полученные данные показывают, что даже незначительные уровни загрязнений, соответствующие государственным стандартам, могут оказывать отрицательное воздействие на развитие мозга у детей.
Особенность данного исследования заключается в том, что оно сосредоточено именно на детях, в отличие от большинства аналогичных работ, ориентированных на животных или взрослых. Исследователи провели глубокий анализ 40 работ, охватывающих 4 континента, в которых были измерены уровни загрязнения воздуха и оценены состояния мозга у детей различных возрастных групп — от новорожденных до восемнадцатилетних.
Методы, используемые для анализа различий в состоянии мозга, различались в зависимости от конкретного исследования. В некоторых случаях применялись технологии сканирования, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ). В других работах проводился анализ концентрации химических веществ, необходимых для поддержания нормальной работы и здоровья мозга. Некоторые исследования сосредоточились на обнаружении опухолей в мозге и центральной нервной системе.
Все эти исследования включали изучение уровня загрязнения воздуха в зависимости от места проживания детей. Результаты продемонстрировали, что аномалии в мозговой активности у детей наблюдаются как в зонах с высоким уровнем загрязнения, так и в районах, отвечающих действующим государственным стандартам.
Исследователи также представили рекомендации для государственных органов, направленные на защиту здоровья детей. Например, было предложено выделить средства на установку систем очистки воздуха в жилых домах и образовательных учреждениях, находящихся вблизи автотрасс.
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