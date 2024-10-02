Ученые выявили связь между загрязненным воздухом и разрушением мозга у детей

Особенность данного исследования заключается в том, что оно сосредоточено именно на детях, в отличие от большинства аналогичных работ, ориентированных на животных или взрослых. Исследователи провели глубокий анализ 40 работ, охватывающих 4 континента, в которых были измерены уровни загрязнения воздуха и оценены состояния мозга у детей различных возрастных групп — от новорожденных до восемнадцатилетних.