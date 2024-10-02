В Ростове суд вынес приговор супругам Майборода за убийство 8-месячной дочери

Posted 2 октября, 15:19
Published 2 октября, 15:19
Modified 2 октября, 15:21
Updated 2 октября, 15:21
2 октября состоялось финальное заседание Ростовского областного суда по делу о жестоком убийстве 8-месячного ребенка. Главными подозреваемыми стали родители девочки. Напомним, что тело девочки дефрагментировали, расфасовали по пакетам и оставили в холодильнике.
Ранее сторона обвинения запросила 20 лет колонии строгого режима для обвиняемого отца ребенка Якову Майбороде, а его супруге Анастасии — 13 лет общего режима.
В итоге суд назначил матери — студентке медвуза Анастасии Майбороде 13 лет исправительной колонии общего режима, а отцу — сотруднику транспортной компании Якову Майбороде 15 лет колонии строго режима.
Адвокаты Якова Майбороды заявили, что будут обжаловать приговор. Сам осужденный заявил, что не виновен.
Ранее обвиняемый в убийстве дочки-младенца ростовчанин не принял вердикт присяжных.
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