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Posted 2 октября, 15:19

Published 2 октября, 15:19

Modified 2 октября, 15:21

Updated 2 октября, 15:21

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор супругам Майборода за убийство дочери

В Ростове суд вынес приговор супругам Майборода за убийство 8-месячной дочери

2 октября 2024, 15:19
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор супругам Майборода за убийство дочери
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Убийство восьмимесячной девочки в Ростове
Ростовский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 8-месячной малышки, сообщает корреспондент RostovGazeta из зала суда.

2 октября состоялось финальное заседание Ростовского областного суда по делу о жестоком убийстве 8-месячного ребенка. Главными подозреваемыми стали родители девочки. Напомним, что тело девочки дефрагментировали, расфасовали по пакетам и оставили в холодильнике.

Ранее сторона обвинения запросила 20 лет колонии строгого режима для обвиняемого отца ребенка Якову Майбороде, а его супруге Анастасии — 13 лет общего режима.

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В итоге суд назначил матери — студентке медвуза Анастасии Майбороде 13 лет исправительной колонии общего режима, а отцу — сотруднику транспортной компании Якову Майбороде 15 лет колонии строго режима.

Адвокаты Якова Майбороды заявили, что будут обжаловать приговор. Сам осужденный заявил, что не виновен.

Ранее обвиняемый в убийстве дочки-младенца ростовчанин не принял вердикт присяжных.

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