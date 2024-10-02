В Ростовской области построят завод по переработке электролома

Для реализации проекта компания «Акрон Экология» выбрала город Батайск. Завод по переработке электролома начнут возводить уже в следующем году. Предприятие сможет обрабатывать около 36 тысяч тонн оборудования в год без вреда для окружающей среды. Это позволит дать вторую жизнь 40% электрооборудования. Кроме того, в регионе появится сеть сбора отходов электроники для будущей переработки.