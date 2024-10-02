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Posted 2 октября, 17:23

Published 2 октября, 17:23

Modified 2 октября, 17:25

Updated 2 октября, 17:25

В Ростовской области построят завод по переработке электрооборудования

В Ростовской области построят завод по переработке электролома

2 октября 2024, 17:23
Фото: 1MI
В Ростовской области построят завод по переработке электрооборудования
В Ростовской области построят предприятие по переработке отходов электронного и электротехнического оборудования, информирует «Агентство инвестиционного развития» региона.

Для реализации проекта компания «Акрон Экология» выбрала город Батайск. Завод по переработке электролома начнут возводить уже в следующем году. Предприятие сможет обрабатывать около 36 тысяч тонн оборудования в год без вреда для окружающей среды. Это позволит дать вторую жизнь 40% электрооборудования. Кроме того, в регионе появится сеть сбора отходов электроники для будущей переработки.

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АИР инвестирует в проект не менее одного миллиарда рублей с перспективой роста суммы до четырех миллиардов и увеличением мощности примерно до 60 тысяч тонн в год. Завод пустят в эксплуатацию в 2026 года.

Ранее в Новочеркасске появился первый пункт раздельного сбора вторсырья. Подробнее об экологическом проекте в материале RostovGazeta.

До этого эколог рассказал, зачем ростовчане начнут массово сдавать бутылки.

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