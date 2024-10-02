rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 14:09

Published 2 октября, 14:09

Modified 2 октября, 14:11

Updated 2 октября, 14:11

В Ростовской области ветеринары отрезали страусенку третью лапу

В Ростовской области ветеринары отрезали страусенку третью лапу

2 октября 2024, 14:09
Фото: Pxhere
В Ростовской области ветеринары отрезали страусенку третью лапу
В Ростовской области прооперировали страусенока-мутанта. У птицы от рождения было три лапы, сообщает издание «К вашим услугам».

В Шахтах ветеринары провели уникальную операцию детенышу страуса. У птенца была врожденная аномалия — лишняя лапа. Хирургическое вмешательство происходило под ингаляционным наркозом, который позволил обеспечить крепкий сон пернатому пациенту.

Редкие растения, животные и птицы погибли во время пожара в Аксайском районе
Узнать подробнее
Видео: t.me/vetclinikaaibolit.

Добавим, что, для того чтобы ввести животное или птицу в ингаляционный наркоз ему вводят лекарственное средство, поддерживающее работу внутренних органов и систем организма, а затем устанавливают катетер. Через ротовую полость врачи вводят тонкую трубку, которая позволяет контролировать дыхание животного. Через нее же и происходит подача газовой смеси — наркоза. Также животному дополнительно вводят обезболивающие препараты, блокируя нервные окончания.

До этого стало известно, что жителей Ростовской области будут штрафовать за лай собак в квартире.

Читайте также:
Врачи в Ростовской области заменили кость в ноге у раненного на СВО сапераВ Ростовской области начинается сезон охоты на барсуков и серых вороновВ Ростовской области кот вынес умирающего бельчонка к людям, чтобы спасти
#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростовская область#Шахты#Животные#Птицы#Медицинская помощь#Операция#Редкое явление#Медицинская операция#Мутации#Живая природа#Ветеринары
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика