В Ростовской области ветеринары отрезали страусенку третью лапу

Добавим, что, для того чтобы ввести животное или птицу в ингаляционный наркоз ему вводят лекарственное средство, поддерживающее работу внутренних органов и систем организма, а затем устанавливают катетер. Через ротовую полость врачи вводят тонкую трубку, которая позволяет контролировать дыхание животного. Через нее же и происходит подача газовой смеси — наркоза. Также животному дополнительно вводят обезболивающие препараты, блокируя нервные окончания.