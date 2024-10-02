В Ростовской области ветеринары отрезали страусенку третью лапу

Posted 2 октября, 14:09
Published 2 октября, 14:09
Modified 2 октября, 14:11
Updated 2 октября, 14:11
В Шахтах ветеринары провели уникальную операцию детенышу страуса. У птенца была врожденная аномалия — лишняя лапа. Хирургическое вмешательство происходило под ингаляционным наркозом, который позволил обеспечить крепкий сон пернатому пациенту.
Добавим, что, для того чтобы ввести животное или птицу в ингаляционный наркоз ему вводят лекарственное средство, поддерживающее работу внутренних органов и систем организма, а затем устанавливают катетер. Через ротовую полость врачи вводят тонкую трубку, которая позволяет контролировать дыхание животного. Через нее же и происходит подача газовой смеси — наркоза. Также животному дополнительно вводят обезболивающие препараты, блокируя нервные окончания.
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