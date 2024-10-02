Ветеринар из Ростовской области пойдет под суд за улучшение рабочих показателей

Кроме того, он указал ветеринарные свидетельства, в которых были сведения о поставщиках молочной продукции, результатах лабораторных исследований. Как выяснилось позже, никаких исследований никто не проводил, а указанных поставщиков и вовсе не существует. Вероятно, ветеринар выдумал все данные.