Ветеринар из Ростовской области пойдет под суд за улучшение рабочих показателей

Posted 2 октября, 19:32
Published 2 октября, 19:32
Modified 2 октября, 19:34
Updated 2 октября, 19:34
Несколько лет назад, в 2022-2023, обвиняемый работал ветеринарным фельдшером. Он решил улучшить свои рабочие показатели и внес в федеральную систему в области ветеринарии данные об якобы выданных справках. В них говорилось о ветеринарно-санитарном благополучии.
Кроме того, он указал ветеринарные свидетельства, в которых были сведения о поставщиках молочной продукции, результатах лабораторных исследований. Как выяснилось позже, никаких исследований никто не проводил, а указанных поставщиков и вовсе не существует. Вероятно, ветеринар выдумал все данные.
Когда об этом стало известно, то возбудили уголовное дело. Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь дело передадут в суд.
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