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Posted 2 октября, 19:32

Published 2 октября, 19:32

Modified 2 октября, 19:34

Updated 2 октября, 19:34

Ветеринар из Ростовской области пойдет под суд за улучшение рабочих показателей

Ветеринар из Ростовской области пойдет под суд за улучшение рабочих показателей

2 октября 2024, 19:32
Фото: 1MI
Ветеринар из Ростовской области пойдет под суд за улучшение рабочих показателей
Ветеринарный врач из Ростовской области предстанет перед судом за служебный подлог, сообщает региональное СУ СКР.

Несколько лет назад, в 2022-2023, обвиняемый работал ветеринарным фельдшером. Он решил улучшить свои рабочие показатели и внес в федеральную систему в области ветеринарии данные об якобы выданных справках. В них говорилось о ветеринарно-санитарном благополучии.

Кроме того, он указал ветеринарные свидетельства, в которых были сведения о поставщиках молочной продукции, результатах лабораторных исследований. Как выяснилось позже, никаких исследований никто не проводил, а указанных поставщиков и вовсе не существует. Вероятно, ветеринар выдумал все данные.

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Когда об этом стало известно, то возбудили уголовное дело. Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь дело передадут в суд.

Ранее RostovGazeta сообщала о вынесении приговора бизнесмену, по вине которого погиб рабочий. Он допустил сотрудника к работам на кране-манипуляторе. В результате при разгрузочных работах стрела крана задела провода, и водитель умер от разряда тока.

#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Суд#Уголовное дело#Следственный комитет#Обвинение#Доказательства
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