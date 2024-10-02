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Posted 2 октября, 08:48

Published 2 октября, 08:48

Modified 2 октября, 08:50

Updated 2 октября, 08:50

Власти засадят Ростов-на-Дону тысячами барбарисов, гортензий и злаковыми

Власти засадят Ростов-на-Дону тысячами барбарисов, гортензий и злаковыми

2 октября 2024, 08:48
Фото: donland.ru
Власти засадят Ростов-на-Дону тысячами барбарисов, гортензий и злаковыми
В Ростове высадят многолетние растения и кустарники, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

В этом году чиновники изменили концепцию озеленения города. Теперь упор будут делать на высаживание многолетних и вечнозелёных растений. Дополнять их будут однолетники.

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Этой осенью в Ростове появятся 28 тысяч кустарников. Среди них гортензия, можжевельник, форзиция, спирея, бирючина, барбарис. Также высадят порядка десяти тысяч многолетних растений, таких как шалфей, хризантемы и злаковые.

Ранее ростовчан возмутил забор в парке имени Островского. Они подозревают, что там хотят вырубить деревья для строительства коммерческого объекта.

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