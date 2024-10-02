Врач назвал болезни, с которыми в Ростовской области не берут в армию

Posted 2 октября, 13:38
Published 2 октября, 13:38
Modified 2 октября, 13:38
Updated 2 октября, 13:38
Доктор, не пожелавший публиковать свои данные, рассказывает, что, согласно документу, на срочную службу не возьмут ростовчан с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, со злокачественными новообразованиями, врожденным сифилисом, бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, сосудистыми заболеваниями мозга и многим другим.
«Естественно, что на срочную службу не берут и с такими болезнями, как шизофрения, эндогенные психозы, умственная отсталость и другие расстройства личности», — отмечает врач.
Собеседник уточняет, что наличие хронических заболеваний строго регламентировано по степени нарушения функций организма. Если болезнь вылечить невозможно, и нарушение функций организма не позволяют нести военную службу, такого ростовчанина не призовут. Однако распространенные патологии, такие, как гастрит, колит, не являются причиной для непригодности к службе.
«Другое дело — язвенная болезнь, которая при каждом стрессе у человека сопровождается образованием язв», — говорит медик.
По словам врача, не призовут на срочную службу с серьезным ожирением и травмами, со сколиозом более 17 градусов.
Также под ограничение попадает ряд кожных болезней. В частности, псориаз, экземы и многое другое.
«Это такие хронические заболевания, которые никуда не денутся. Исцелиться от них нельзя, можно лишь добиться ремиссии. Но ремиссии сопровождаются обострениями. Поэтому такого человека отправлять в армию нельзя. При смене обстановки, росте нагрузок, стрессе, эти болезни обостряются», — делится информацией доктор.
Собеседник добавляет, что с плоскостопием третьей степени призывника, вероятнее всего, зачислят в запас. А при слабом зрении с высокими показателями диоптрий или при отсутствии восьми коренных зубов на одной челюсти, могут предоставить отсрочку на устранение дефекта.
Ранее RostovGazeta сообщала, что призывникам из Ростова предлагают год контрактной службы вместо срочной.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]