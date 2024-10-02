Врач назвал болезни, с которыми в Ростовской области не берут в армию

Собеседник добавляет, что с плоскостопием третьей степени призывника, вероятнее всего, зачислят в запас. А при слабом зрении с высокими показателями диоптрий или при отсутствии восьми коренных зубов на одной челюсти, могут предоставить отсрочку на устранение дефекта.