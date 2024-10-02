Завод из Таганрога обвинили в ущербе гособоронзаказу в период СВО 470 млн рублей

Прокуратура Ростовской области, представляющая интересы Минобороны РФ, обратилась в Арбитражный суд региона для взыскания компенсации с АО «Производственно-монтажное предприятие НАТЭК» из Таганрога. Причины судебного разбирательства не разглашаются. Однако в документах прописано то, что действия компании причинили вред интересам Минобороны, при этом «в условиях проведения СВО возникает острая необходимость разработки и внедрения отечественных высокотехнологичных изделий военного назначения, направленных на совершенствование и повышение эффективности национального вооружения».