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Posted 2 октября, 15:51

Published 2 октября, 15:51

Modified 2 октября, 15:53

Updated 2 октября, 15:53

Минобороны РФ хочет взыскать с таганрогского завода НАТЭК 470 млн рублей

Завод из Таганрога обвинили в ущербе гособоронзаказу в период СВО 470 млн рублей

2 октября 2024, 15:51
Фото: Яндекс. Карты
Минобороны РФ хочет взыскать с таганрогского завода НАТЭК 470 млн рублей

Минобороны РФ хочет взыскать с таганрогского завода НАТЭК 470 млн рублей

Прокуратура Ростовской области от лица Минобороны РФ подала в суд на завод НАТЭК из Таганрога для компенсации ущерба в сфере гособоронзаказа в период СВО, информирует «Коммерсантъ-Юг».

Прокуратура Ростовской области, представляющая интересы Минобороны РФ, обратилась в Арбитражный суд региона для взыскания компенсации с АО «Производственно-монтажное предприятие НАТЭК» из Таганрога. Причины судебного разбирательства не разглашаются. Однако в документах прописано то, что действия компании причинили вред интересам Минобороны, при этом «в условиях проведения СВО возникает острая необходимость разработки и внедрения отечественных высокотехнологичных изделий военного назначения, направленных на совершенствование и повышение эффективности национального вооружения».

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Прокуратура хочет взыскать 470 миллионов рублей с завода. Слушание дела назначено на 15 октября 2024 года. На данный момент истец добился ареста счетов предприятия до окончания судебного разбирательства. НАТЭК, в свою очередь, не согласен с размером требуемой компенсации и установленными ограничениями.

Ранее Арбитражный суд наказал бизнесвумен из Ростова-на-Дону из-за использования иностранных песен.

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