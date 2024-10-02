Завод из Таганрога обвинили в ущербе гособоронзаказу в период СВО 470 млн рублей

Posted 2 октября, 15:51
Published 2 октября, 15:51
Modified 2 октября, 15:53
Updated 2 октября, 15:53
Прокуратура Ростовской области, представляющая интересы Минобороны РФ, обратилась в Арбитражный суд региона для взыскания компенсации с АО «Производственно-монтажное предприятие НАТЭК» из Таганрога. Причины судебного разбирательства не разглашаются. Однако в документах прописано то, что действия компании причинили вред интересам Минобороны, при этом «в условиях проведения СВО возникает острая необходимость разработки и внедрения отечественных высокотехнологичных изделий военного назначения, направленных на совершенствование и повышение эффективности национального вооружения».
Прокуратура хочет взыскать 470 миллионов рублей с завода. Слушание дела назначено на 15 октября 2024 года. На данный момент истец добился ареста счетов предприятия до окончания судебного разбирательства. НАТЭК, в свою очередь, не согласен с размером требуемой компенсации и установленными ограничениями.
Ранее Арбитражный суд наказал бизнесвумен из Ростова-на-Дону из-за использования иностранных песен.
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