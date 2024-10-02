rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 10:55

Published 2 октября, 10:55

Modified 2 октября, 10:57

Updated 2 октября, 10:57

Жители Гукова рассказали, как два дня сидят без воды пока на улице текут реки

Жители Гукова рассказали, как два дня сидят без воды пока на улице текут реки

2 октября 2024, 10:55
Фото: Светлана Авдеева. rostovgazeta.ru
Жители Гукова рассказали, как два дня сидят без воды пока на улице текут реки
Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители дома на улице Костюшкина в Гуково. Люди жалуются, что у них уже третий день нет воды. При этом водой заливает двор.

По словам жителей улицы Костюшкина в Гуково, вода длительное время текла на улице. Работу по устранению течи провели 30 сентября.

«Во многих домах вода вчера появилась. А у нас — нет. Рано утром из крана „шипело“. Была надежда, что и нам дадут воду. Но не дали», — рассказывает пожилая жительница дома № 26 Наталья.
Видео: Наталья. rostovgazeta.ru. Вода длительное время текла на улице Костюшкина
«Отвратительная вонь»: Западный в Ростове весь день топит из коммунального фонтана
Узнать подробнее

Собеседница уточняет, что в виду почтенного возраста редко выходит из дома. И отсутствие в квартире воды на протяжении нескольких дней создает большие проблемы.

«Я звонила в водоканал. Там со мной очень хорошо поговорили. Рассказали, что были работы. Но почему у нас нет воды, непонятно», — добавляет Наталья.
Видео: Светлана Авдеева. rostovgazeta.ru. Жительница Гуково Светлана Авдеева показала, как вода течет по улицам Гукова

В водоканале Гуково не уточнили, что стало причиной разлива воды во дворах и отключения ресурса в домах жителей.

«Мы передали информацию начальнику водопроводного участка», — подчеркнули в организации.

Ранее RostovGazeta сообщала, как на протяжении двух недель вода в Гуково сочилась из-под земли и заливала город.

Жители показали, как в Гуково две недели вода течет из-под земли, заливая город
Узнать подробнее
Читайте также:
Коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове после запуска холодной воды«По улице плывут фекалии, окна не открыть»: жители Новочеркасска рассказали о ЧССразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Видео#Ростовская область#Гуково#Вода#Коммунальная авария#Остались без воды#Затопление#Затопление улиц
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика