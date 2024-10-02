Жители Гукова рассказали, как два дня сидят без воды пока на улице текут реки

Posted 2 октября, 10:55
Published 2 октября, 10:55
Modified 2 октября, 10:57
Updated 2 октября, 10:57
По словам жителей улицы Костюшкина в Гуково, вода длительное время текла на улице. Работу по устранению течи провели 30 сентября.
«Во многих домах вода вчера появилась. А у нас — нет. Рано утром из крана „шипело“. Была надежда, что и нам дадут воду. Но не дали», — рассказывает пожилая жительница дома № 26 Наталья.
Собеседница уточняет, что в виду почтенного возраста редко выходит из дома. И отсутствие в квартире воды на протяжении нескольких дней создает большие проблемы.
«Я звонила в водоканал. Там со мной очень хорошо поговорили. Рассказали, что были работы. Но почему у нас нет воды, непонятно», — добавляет Наталья.
В водоканале Гуково не уточнили, что стало причиной разлива воды во дворах и отключения ресурса в домах жителей.
«Мы передали информацию начальнику водопроводного участка», — подчеркнули в организации.
Ранее RostovGazeta сообщала, как на протяжении двух недель вода в Гуково сочилась из-под земли и заливала город.
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