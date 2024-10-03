Адвокат заявил о давлении на присяжных в деле об убийстве младенца в Ростове

Posted 3 октября, 07:22
Published 3 октября, 07:22
Modified 3 октября, 07:24
Updated 3 октября, 07:24
Поздно ночью 28 апреля 23-летняя студентка последнего курса медвуза Анастасия Майборода позвонила в полицию и заявила, что у неё якобы украли восьмимесячную дочь. Она предположила, что сделать это мог её 33-летний супруг Яков, работавший в транспортной компании. Муж и жена поссорились и окончательно решили разойтись.
Сотрудники полиции прибыли в однокомнатную квартиру в многоэтажке на улице Платона Кляты. Показания Анастасии их смутили. Специалисты осмотрели квартиру и нашли следы крови. Обыск привёл их к морозильной камере, где лежали фрагментированные останки.
Обоих супругов задержали. В отношении них возбудили уголовное дело об убийстве. Его расследование заняло больше года.
Яков Майборода и во время следствия, и на суде заявлял, что в трагический день действительно поссорился с женой, собрал вещи и ушёл из дома в районе пяти часов вечера. Малышка на тот момент была жива и здорова. Сам мужчина направился в спортзал, затем в кафе, а потом в свой офис, чтобы там переночевать. Действия обвиняемого удалось подтвердить записями с камер дорожного наблюдения и сигналами с его телефона.
Домой он вернулся получив сначала сообщения от Анастасии с обвинениями в краже дочки и после звонка от следователей.
Анастасия на следствие заявила, что подралась с Яковом, после чего он взял дочку на руки и уронил на пол. Малышка якобы получила тогда травму головы и умерла. Затем муж уехал, чтобы создать себе алиби, и вернулся вечером. Он самостоятельно расчленил дочь и заставил жену помочь ему в этом угрозами расправы. Яков, со слов Анастасии, сам и придумал для полиции версию с похищением девочки. После он вернулся в офис и оставил молодую супругу одну.
Пожалуй, важнейшими в судебном разбирательстве стали выводы криминалистов. Они заявили, что причиной гибели малышки, по всей видимости, стала асфиксия. Они в подробностях рассказали о фрагментировании её останков убийцей или убийцами, сделав упор, что предполагаемый расчленитель имел определённые навыки. Фрагментирование было сделано очень аккуратно и точно, с применением специальных медицинский знаний. Но судмедэксперты отметили, что такие навыки могут иметь не только врачи, но и повара, охотники и некоторые другие люди.
Уже на суде Анастасия Майборода стала называть причиной гибели дочки не удар, а удушение. Она сказала, что после ссоры с мужем решила пойти в душ и попросила Якова остаться с дочкой. Когда девушка вернулась, то увидела бездыханное тело малышки. По её новым показаниям, муж задушил дочку.
Все свидетели, выступившие на суде, рассказывали о ссорах между Яковом и Анастасией. При этом они отмечали, что дочку оба родителя очень любили. В личных телефонах пары нашли видео, где те избивали друг друга и вызывали полицию. Домашнее насилие постоянно присутствовало в семье.
Мать Якова просила сына сохранить семью, мать Анастасии, наоборот, умоляла скорее развестись. Девушка жаловалась маме, что несчастна в браке и не любит дочь. Она писала, что Яков и малышка разрушили её счастливую жизнь.
На прениях сторона обвинения настаивала, что в убийстве виноваты оба супруга и требовала для них самого жёсткого наказания.
Перед присяжными заседателями поставили несколько вопросов. Первый — убита ли была девочка именно тем способом, который определён следствием. Семь присяжных проголосовали «да», ещё один — «нет».
Причастным к убийству Якова Майбороду посчитали пять присяжных, трое с этим не согласились. Если бы ещё один из заседателей проголосовал, что подсудимый невиновен, его бы пришлось оправдать. При этом все восемь присяжных посчитали, что он заслуживает снисхождения.
Анастасию посчитали виновной семь из восьми присяжных. Заслуживающей снисхождения её назвали пять из восьми заседателей.
Адвокат Якова Майбороды Артём Хачатурян рассказал корреспонденту RostovGazeta о возможном давлении на присяжных. По словам защитника, на следующий день после вынесения вердикта с ним и его коллегами связались несколько присяжных заседателей. Они рассказали, что якобы одна из сотрудниц суда заходила в совещательную комнату и заявляла, что есть неоспоримые доказательства вины Якова, которые не представили на суде. Она же давила на старшину, чтобы та убедила других присяжных признать подсудимого виновным.
«Она [сотрудница суда] заявила: „Вы что, хотите его оправдать? Я поняла, что вы хотите это сделать, я вам помогать оправдывать его не буду. Вы что, не понимаете, что он виновен?“», — приводит слова сотрудницы суда адвокат Хачатурян.
Защитник пригласил присяжных дать показания в суде, но заслушивать их не стали, посчитав, что этот вопрос не подлежит для рассмотрения в суде первой инстанции.
Прокурор запрашивал для Якова Майбороды наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а для Анастасии — 13 лет в колонии общего режима.
Суд постановил признать обоих фигурантов дела виновными. Якову назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Анастасия получила 13 лет заключения в колонии общего режима.
Адвокат Анастасии Майбороды после оглашения приговора от комментариев отказалась. Защитники Якова заявили, что будут подавать апелляцию. Они не согласны с решением суда и считают, что говорить о законности вердикта «кощунственно и нелепо» в свете истории с давлением на присяжных.
Отвечая на комментарии журналистов, Яков Майборода заявил, что невиновен, а жестокую расправу совершила его жена. Сама Анастасия на вопросы отвечать не стала.
Подробную хронологию расследования этого громкого дела и судебных заседаний читайте в сюжете RostovGazeta.