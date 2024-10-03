Адвокат заявил о давлении на присяжных в деле об убийстве младенца в Ростове

Яков Майборода и во время следствия, и на суде заявлял, что в трагический день действительно поссорился с женой, собрал вещи и ушёл из дома в районе пяти часов вечера. Малышка на тот момент была жива и здорова. Сам мужчина направился в спортзал, затем в кафе, а потом в свой офис, чтобы там переночевать. Действия обвиняемого удалось подтвердить записями с камер дорожного наблюдения и сигналами с его телефона.