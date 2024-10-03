Александр Ищенко: конструкция сбора транспортного налога отстала от жизни

Posted 3 октября, 19:01
Published 3 октября, 19:01
Modified 3 октября, 19:03
Updated 3 октября, 19:03
Поддерживать качество дорог местного значения, строить новые, ремонтировать и реконструировать существующие, сегодня обязаны муниципальные власти. Именно они отвечают за их качество. Для этих целей в каждом муниципалитете есть дорожный фонд, который формируется в основном из транспортного налога.
Согласно жалобам автовладельцев дороги в муниципалитетах нашего региона с каждым годом становятся все хуже. Местные власти бессильны что-либо изменить, так как по словам их представителей, в дорожных фондах просто не хватает средств. Муниципалитеты порой вынуждены перенаправлять на дорожное хозяйство часть бюджетных средств с других статей расходов, но и этого с трудом хватает на поддержание существующих транспортных артерий. Таким образом, местные власти пришли к мнению о пересмотре ставок по транспортному налогу.
Депутаты донского парламента еще в июле 2024 года приняли в первом чтении законопроект, призванный скорректировать отдельные положения регионального налогового законодательства в отношении транспортного налога. Документ был направлен в муниципальные образования для обсуждения на местах. Первый вице-спикер донского парламента Сергей Михалев отметил, что предполагаемое увеличение ставок транспортного налога будет вводиться поэтапно в 2025, 2026 и 2027 годах.
По мнению заместителя губернатора Ростовской области, министра финансов Лилии Федотовой, анализ действующего в других регионах России законодательства в отношении транспортного налога показывает, что в Ростовской области ставки ниже, чем у соседей. Между тем, количество транспорта на донских дорогах за 16 лет увеличилось более чем на 700 тыс. автомобилей.
— С учетом удорожания строительных материалов, увеличения протяженности дорог, которые необходимо содержать и приводить в нормативное состояние, потребовалось пересмотреть источники финансирования дорожного хозяйства. Акцизы на нефтепродукты мы скорректировать не можем, поскольку эти средства в твердых суммах мы получаем из федерального центра, а транспортный налог может быть скорректирован, — пояснила Лилия Федотова.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко добавил, что действующее законодательство предусматривает коллективную ответственность автовладельцев за состояние местных дорог, потому что именно от транспортного налога зависит количество средств, которые тратит муниципалитет на содержание дорожного хозяйства.
По его словам, каждый владелец транспортного средства, который едет по разбитой дороге и попадает в ямы, тратит на ремонт своей машины гораздо больше, чем предполагаемые суммы увеличения транспортного налога, предложенные муниципальными образованиями.
Александр Ищенко подчеркнул, что существующая конструкция сбора транспортного налога в налоговом законодательстве отстала от жизни, и не соответствует реальным нуждам муниципалитетов.
— Профильному комитету нужно вместе с коллегами из правительства области проанализировать те предложения муниципалитетов, которые прозвучали сегодня в ходе общественного обсуждения, проработать их вместе с транспортниками, дорожниками, и выйти на финальные решения, которые были бы приемлемы и для муниципальных образований и для владельцев транспортных средств, — сказал председатель Законодательного Собрания.
Добавим, что в настоящее время предполагаемый размер ставки транспортного налога не определен. Известно, что как и прежде, он будет привязан к виду транспортного средства и его мощности в лошадиных силах.