Александр Ищенко: конструкция сбора транспортного налога отстала от жизни

Согласно жалобам автовладельцев дороги в муниципалитетах нашего региона с каждым годом становятся все хуже. Местные власти бессильны что-либо изменить, так как по словам их представителей, в дорожных фондах просто не хватает средств. Муниципалитеты порой вынуждены перенаправлять на дорожное хозяйство часть бюджетных средств с других статей расходов, но и этого с трудом хватает на поддержание существующих транспортных артерий. Таким образом, местные власти пришли к мнению о пересмотре ставок по транспортному налогу.