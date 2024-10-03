Банки в России подняли проценты по ипотеке до 35% годовых

Повышение ставок касается всех рыночных программ. На вторичном рынке по базовой программе можно купить жилье под 21,9%. А если нет первоначального взноса, то процент увеличивается до 22,7%. Чтобы получить такую относительно низкую ставку у Сбербанка, нужно оформить подписку «Домклик Плюс» — она стоит 0,5% от занимаемой суммы. То есть чтобы взять 10 миллионов рублей, придется потратить почти 50 тысяч на подписку. Кроме того, в числе расходов остается страховка. Без подписки ставка начинается от 24% годовых.