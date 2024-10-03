Банки в России подняли проценты по ипотеке до 35% годовых

Posted 3 октября, 06:46
Published 3 октября, 06:46
Modified 3 октября, 06:48
Updated 3 октября, 06:48
Средняя ставка составляет 25%, но за счет страховок и различных надбавок доходит до 35%. Для сравнения: в Европе ипотеку можно взять под 2,9% годовых, в Китае — под 3,9%, в Японии — под 0,5%! Даже в Турции, где инфляция выросла до 70%, ипотечный кредит дают под 12%.
Повышение ставок касается всех рыночных программ. На вторичном рынке по базовой программе можно купить жилье под 21,9%. А если нет первоначального взноса, то процент увеличивается до 22,7%. Чтобы получить такую относительно низкую ставку у Сбербанка, нужно оформить подписку «Домклик Плюс» — она стоит 0,5% от занимаемой суммы. То есть чтобы взять 10 миллионов рублей, придется потратить почти 50 тысяч на подписку. Кроме того, в числе расходов остается страховка. Без подписки ставка начинается от 24% годовых.
Как сообщают «Новые известия», при покупке жилья в новостройке минимальная ставка без программ господдержки составляет не меньше 22,2% (при покупке квартиры). Если вы приобретаете дом, то 21,9% минимум, дачу — 22,7%. А чтобы взять деньги на строительство дома, придется выплачивать от 23,1% годовых.
Некоторые банки предлагают выбрать «свою ставку». Ее можно снизить до 12% годовых, но за эту опцию придется сразу заплатить около 30% занимаемой суммы: к 10 миллионам кредита добавится еще 3.
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