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Posted 3 октября, 18:25

Published 3 октября, 18:25

Modified 3 октября, 20:29

Updated 3 октября, 20:29

Беспилотник нашли на Театральном проспекте в Ростове

Бесхозный квадрокоптер нашли на Театральном проспекте в Ростове

3 октября 2024, 18:25
Фото: 1MI
Беспилотник нашли на Театральном проспекте в Ростове
Горожане обнаружили небольшой гражданский беспилотник в центре Ростова-на-Дону. О находке очевидцы сообщили в соцсетях 3 октября.

Как выяснилось, речь идет о квадрокоптере. Его нашли в районе пересечения проспекта Театрального с улицей Пушкинской. Горожан летательный аппарат напугал. По словам автора поста, на место якобы вызвали спецслужбы. Кадрами поделились в telegram-канале «Ростов Главный».

— Приехали саперы, но ничего опасного не нашли, — пишет очевидец.

Однако в комментариях многие отметили, что пугаться было нечего.

Видео: тг Ростов Главный. https://t.me/rostov_glavniy/97146
. Беспилотник нашли на Театральном проспекте в Ростове
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— Это детский, радиус — метров 20, дальше падает, — поделились подписчики.
— На днях вроде в Военведе детский с дерева снимали пожарные с саперами, — добавили другие.

Несколько дней назад в Ростовской области сбили беспилотники, которые действительно представляли опасность. После этого при падении обломков произошел крупный пожар в лесничестве. Его удалось потушить спустя 36 часов на площади 215 гектаров.

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