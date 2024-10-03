Бесхозный квадрокоптер нашли на Театральном проспекте в Ростове

Posted 3 октября, 18:25
Published 3 октября, 18:25
Modified 3 октября, 20:29
Updated 3 октября, 20:29
Как выяснилось, речь идет о квадрокоптере. Его нашли в районе пересечения проспекта Театрального с улицей Пушкинской. Горожан летательный аппарат напугал. По словам автора поста, на место якобы вызвали спецслужбы. Кадрами поделились в telegram-канале «Ростов Главный».
— Приехали саперы, но ничего опасного не нашли, — пишет очевидец.
Однако в комментариях многие отметили, что пугаться было нечего.
— Это детский, радиус — метров 20, дальше падает, — поделились подписчики.
— На днях вроде в Военведе детский с дерева снимали пожарные с саперами, — добавили другие.
Несколько дней назад в Ростовской области сбили беспилотники, которые действительно представляли опасность. После этого при падении обломков произошел крупный пожар в лесничестве. Его удалось потушить спустя 36 часов на площади 215 гектаров.