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Posted 3 октября, 08:04

Published 3 октября, 08:04

Modified 3 октября, 08:06

Updated 3 октября, 08:06

Больше сотни человек пропали в Ростовской области за месяц

Больше сотни человек пропали в Ростовской области в сентябре

3 октября 2024, 08:04
Фото: «Лиза Алерт Ростов»
Больше сотни человек пропали в Ростовской области за месяц
В Ростовской области без вести пропали 104 человека в сентябре, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Согласно статистике, найти живыми удалось только половину — 53 человек. Двоих обнаружили мертвыми. Домой вернули 15 людей, дезориентированных на местности. Им оказали необходимую медпомощь и передали родным.

По данным на 3 октября, поисковики продолжают поиски 21 человека, в том числе пенсионеров. Еще 13 человек остаются неподтвержденными.

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Как правило, поисковики ищут пропавших без вести, обзванивая больницы, отслеживая записи видеокамер и расспрашивая соседей и близких, которые последний раз видели их. Волонтеры расклеивают ориентировки, распространяют информацию в соцсетях.

К сожалению, не всегда удается найти пропавших живыми. Весной в Аксайском районе 8-летнюю девочку обнаружили задушенной в лесополосе.

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