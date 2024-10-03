Больше сотни человек пропали в Ростовской области в сентябре

Posted 3 октября, 08:04
Published 3 октября, 08:04
Modified 3 октября, 08:06
Updated 3 октября, 08:06
Согласно статистике, найти живыми удалось только половину — 53 человек. Двоих обнаружили мертвыми. Домой вернули 15 людей, дезориентированных на местности. Им оказали необходимую медпомощь и передали родным.
По данным на 3 октября, поисковики продолжают поиски 21 человека, в том числе пенсионеров. Еще 13 человек остаются неподтвержденными.
Как правило, поисковики ищут пропавших без вести, обзванивая больницы, отслеживая записи видеокамер и расспрашивая соседей и близких, которые последний раз видели их. Волонтеры расклеивают ориентировки, распространяют информацию в соцсетях.
К сожалению, не всегда удается найти пропавших живыми. Весной в Аксайском районе 8-летнюю девочку обнаружили задушенной в лесополосе.