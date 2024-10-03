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Posted 3 октября, 14:58

Published 3 октября, 14:58

Modified 3 октября, 15:01

Updated 3 октября, 15:01

Метеорологи зафиксировали дефицит влаги в Ростовской области

Будет холодать и без дождей: метеорологи дали прогноз на октябрь в Ростовской области

3 октября 2024, 14:58
Фото: Pxhere
Метеорологи зафиксировали дефицит влаги в Ростовской области

Метеорологи зафиксировали дефицит влаги в Ростовской области

На территории Ростовской области выпадает недостаточное количество осадков из-за чего сохраняется почвенная засуха, пишет Северо-Кавказское УГМС.

Согласно прогнозу метеорологов, в первой половине октября в Ростовской области ожидается теплая погода без осадков, но с постепенным похолоданием преимущественно в ночное время. Из-за нехватки дождей на территории региона сохраняется негативное влияние почвенной засухи на озимые культуры.

Преимущественно пострадают посевы Боковского, Миллеровского и Верхнедонского районов. Недостаток влаги может привести к гибели озимых и пастбищной растительности.

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Напомним, что Ростов-на-Дону наоборот скоро начнет заливать. Сильные дожди прольются уже 8 октября.

Ранее из-за сухой и жаркой погоды губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС на всей территории Ростовской области.

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