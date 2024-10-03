Будет холодать и без дождей: метеорологи дали прогноз на октябрь в Ростовской области

Posted 3 октября, 14:58
Published 3 октября, 14:58
Modified 3 октября, 15:01
Updated 3 октября, 15:01
Согласно прогнозу метеорологов, в первой половине октября в Ростовской области ожидается теплая погода без осадков, но с постепенным похолоданием преимущественно в ночное время. Из-за нехватки дождей на территории региона сохраняется негативное влияние почвенной засухи на озимые культуры.
Преимущественно пострадают посевы Боковского, Миллеровского и Верхнедонского районов. Недостаток влаги может привести к гибели озимых и пастбищной растительности.
Напомним, что Ростов-на-Дону наоборот скоро начнет заливать. Сильные дожди прольются уже 8 октября.
Ранее из-за сухой и жаркой погоды губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС на всей территории Ростовской области.