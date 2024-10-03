Будет холодать и без дождей: метеорологи дали прогноз на октябрь в Ростовской области

Согласно прогнозу метеорологов, в первой половине октября в Ростовской области ожидается теплая погода без осадков, но с постепенным похолоданием преимущественно в ночное время. Из-за нехватки дождей на территории региона сохраняется негативное влияние почвенной засухи на озимые культуры.