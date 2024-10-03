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Posted 3 октября, 14:12

Published 3 октября, 14:12

Modified 3 октября, 14:14

Updated 3 октября, 14:14

Эколог объяснил массовый мор рыбы в Таганрогском заливе

Эколог объяснил массовый мор рыбы в Таганрогском заливе

3 октября 2024, 14:12
Фото: donland.ru
Эколог объяснил массовый мор рыбы в Таганрогском заливе
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Эксклюзив
Мор рыбы мог быть вызван органическим загрязнением, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Сотни мертвых рыб обнаружили на побережье Таганрогского залива местные жители. На поверхности воды в районе Петрушинского пляжа очевидцы, опубликовавшие видеоролик в социальных сетях, заметили нечто похожее на маслянистую пленку.

Напомним, в мае 2024 года Минприроды уже обращало внимание на факт сброса сточных вод в Таганрогский залив в селе Петрушино.

«Маслянистая пленка, которую видно в ролике, не имеет характерного для разлива нефтепродуктов радужного отлива. Во-всяком случае, в записи этого не видно. Просто мутные разводы на поверхности могут появляться из-за застоя воды. Подобную бактериальную пленку может формировать излишнее цветение водорослей или подъем углекислого газа со дна», — объясняет ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

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Без экспертизы, добавляет собеседник RostovGazeta, точную причину мора рыбы установить нельзя.. Фото: donland.ru

Без экспертизы, добавляет собеседник RostovGazeta, точную причину мора рыбы установить нельзя.

«По первым признакам это больше похоже на органическое загрязнение водоема, чем на химическое. В водоем при органическом загрязнении поступает большое количество продуктов гниения, которые в процессе разложения „вытягивают“ кислород. У рыбы начинается кислородное голодание и в результате она гибнет», — говорит эколог.

Мор рыбы из-за гипоксии, по мнению Дмитрия Брыканова, нередкое явление для неглубоких водоемов.

В комментариях под опубликованным в соцсетях видеороликом дончане удивились мертвому осетру.

«Осетр! Жесть! Многие его даже никогда не пробовали в жизни, а тут — на тебе!» — пишут люди.

Дмитрий Брыканов добавляет, что рыбы осетровых пород, являются наиболее чувствительными к уровню кислорода.

Ранее RostovGazeta писала о том, что разминирование Азовского моря может обойтись в миллиард долларов.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мор рыбы
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