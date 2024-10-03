Эколог объяснил массовый мор рыбы в Таганрогском заливе

Posted 3 октября, 14:12
Published 3 октября, 14:12
Modified 3 октября, 14:14
Updated 3 октября, 14:14
Сотни мертвых рыб обнаружили на побережье Таганрогского залива местные жители. На поверхности воды в районе Петрушинского пляжа очевидцы, опубликовавшие видеоролик в социальных сетях, заметили нечто похожее на маслянистую пленку.
Напомним, в мае 2024 года Минприроды уже обращало внимание на факт сброса сточных вод в Таганрогский залив в селе Петрушино.
«Маслянистая пленка, которую видно в ролике, не имеет характерного для разлива нефтепродуктов радужного отлива. Во-всяком случае, в записи этого не видно. Просто мутные разводы на поверхности могут появляться из-за застоя воды. Подобную бактериальную пленку может формировать излишнее цветение водорослей или подъем углекислого газа со дна», — объясняет ростовский эколог Дмитрий Брыканов.
Без экспертизы, добавляет собеседник RostovGazeta, точную причину мора рыбы установить нельзя.
«По первым признакам это больше похоже на органическое загрязнение водоема, чем на химическое. В водоем при органическом загрязнении поступает большое количество продуктов гниения, которые в процессе разложения „вытягивают“ кислород. У рыбы начинается кислородное голодание и в результате она гибнет», — говорит эколог.
Мор рыбы из-за гипоксии, по мнению Дмитрия Брыканова, нередкое явление для неглубоких водоемов.
В комментариях под опубликованным в соцсетях видеороликом дончане удивились мертвому осетру.
«Осетр! Жесть! Многие его даже никогда не пробовали в жизни, а тут — на тебе!» — пишут люди.
Дмитрий Брыканов добавляет, что рыбы осетровых пород, являются наиболее чувствительными к уровню кислорода.
Ранее RostovGazeta писала о том, что разминирование Азовского моря может обойтись в миллиард долларов.