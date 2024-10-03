Эколог объяснил массовый мор рыбы в Таганрогском заливе

«По первым признакам это больше похоже на органическое загрязнение водоема, чем на химическое. В водоем при органическом загрязнении поступает большое количество продуктов гниения, которые в процессе разложения „вытягивают“ кислород. У рыбы начинается кислородное голодание и в результате она гибнет», — говорит эколог.