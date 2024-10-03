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Posted 3 октября, 18:05

Published 3 октября, 18:05

Modified 3 октября, 18:07

Updated 3 октября, 18:07

ФК «Ростов» потратит на операцию египетскому защитнику около 2 миллионов рублей

ФК «Ростов» потратит на операцию египетскому защитнику около 2 миллионов рублей

3 октября 2024, 18:05
Фото: 1MI
ФК «Ростов» потратит на операцию египетскому защитнику около 2 миллионов рублей
Футбольный клуб «Ростов» потратит почти два миллиона рублей на операцию для 19-летнего защитника Эльсайеда Эядп Эльаскалани Шоеиба. Сведения об этом размещены в системе госзакупок.

АО Футбольный клуб «Ростов» оплатит организацию и проведение медицинской операции для защитника Эльсайеда Эяда Эльаскалани Шоеиба. 19-летний египтянин заработал разрыв крестообразной связки коленного сустава 14 сентября во время матча против «Краснодара». На лечение спортсмена в неназванной клинике потратят 18,2 тысячи евро или 1,9 миллиона рублей. На восстановление футболиста выделили три месяца.

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Добавим, что разрыв считается одной из самых тяжелых травм коленного сустава. Она встречается только у четырех человек из тысячи. При разрыве спортсмен не может опираться на ногу, сгибать и разгибать ее. Травма может вызвать осложнения, например, артроз коленного сустава и хроническую его нестабильность.

Ранее Валерий Карпин объяснил обидное поражение клуба «Ростова» футбольной команде «Химки».

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