ФК «Ростов» потратит на операцию египетскому защитнику около 2 миллионов рублей

Добавим, что разрыв считается одной из самых тяжелых травм коленного сустава. Она встречается только у четырех человек из тысячи. При разрыве спортсмен не может опираться на ногу, сгибать и разгибать ее. Травма может вызвать осложнения, например, артроз коленного сустава и хроническую его нестабильность.