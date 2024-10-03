ФК «Ростов» потратит на операцию египетскому защитнику около 2 миллионов рублей

Posted 3 октября, 18:05
Published 3 октября, 18:05
Modified 3 октября, 18:07
Updated 3 октября, 18:07
АО Футбольный клуб «Ростов» оплатит организацию и проведение медицинской операции для защитника Эльсайеда Эяда Эльаскалани Шоеиба. 19-летний египтянин заработал разрыв крестообразной связки коленного сустава 14 сентября во время матча против «Краснодара». На лечение спортсмена в неназванной клинике потратят 18,2 тысячи евро или 1,9 миллиона рублей. На восстановление футболиста выделили три месяца.
Добавим, что разрыв считается одной из самых тяжелых травм коленного сустава. Она встречается только у четырех человек из тысячи. При разрыве спортсмен не может опираться на ногу, сгибать и разгибать ее. Травма может вызвать осложнения, например, артроз коленного сустава и хроническую его нестабильность.
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