Геомагнитный шторм в семь баллов 48 часов будет бушевать в Ростовской области

Posted 3 октября, 06:27
Published 3 октября, 06:27
Modified 3 октября, 06:29
Updated 3 октября, 06:29
Первая волна ожидается в ночь на 4 октября. В этот момент глобальный планетарный индекс геомагнитной активности составит около четырех единиц (Kp-индекс равен 4). К утру он достигнет шести единиц, что приравнивается к третьему уровню бури (G3) из пяти возможных. А к полудню — семи единиц (G4).
Во второй половине дня буря стихнет, а к ночи ударит с новой силой. Возмущение магнитосферы Земли, по расчетам ученых, снова приблизится к семи единицам. Ниже пяти единиц (G1) она будет не раньше 18:00 мск 5 октября.
Вероятно, причиной сильного шторма стала вспышка на Солнце уровня X7.1 Это вторая по силе вспышка в текущем цикле. Более мощный взрыв ранее фиксировали только один раз, в мае 2024 года. Тогда была вспышка уровня X8.7.
В июне вспышки на Солнце вызвали проблемы с радиосвязью в Ростовской области.