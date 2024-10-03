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Posted 3 октября, 06:27

Published 3 октября, 06:27

Modified 3 октября, 06:29

Updated 3 октября, 06:29

Геомагнитный шторм в семь баллов накроет Ростовскую область

Геомагнитный шторм в семь баллов 48 часов будет бушевать в Ростовской области

3 октября 2024, 06:27
Фото: Unsplash
Геомагнитный шторм в семь баллов накроет Ростовскую область
Два дня подряд в Ростовской области будет бушевать геомагнитный шторм. Информация о сильной буре опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Первая волна ожидается в ночь на 4 октября. В этот момент глобальный планетарный индекс геомагнитной активности составит около четырех единиц (Kp-индекс равен 4). К утру он достигнет шести единиц, что приравнивается к третьему уровню бури (G3) из пяти возможных. А к полудню — семи единиц (G4).

Две магнитные бури уровня G1 обрушатся на Ростовскую область
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Фото: xras.ru

Во второй половине дня буря стихнет, а к ночи ударит с новой силой. Возмущение магнитосферы Земли, по расчетам ученых, снова приблизится к семи единицам. Ниже пяти единиц (G1) она будет не раньше 18:00 мск 5 октября.

Вероятно, причиной сильного шторма стала вспышка на Солнце уровня X7.1 Это вторая по силе вспышка в текущем цикле. Более мощный взрыв ранее фиксировали только один раз, в мае 2024 года. Тогда была вспышка уровня X8.7.

В июне вспышки на Солнце вызвали проблемы с радиосвязью в Ростовской области.

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