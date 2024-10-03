Геомагнитный шторм в семь баллов 48 часов будет бушевать в Ростовской области

Во второй половине дня буря стихнет, а к ночи ударит с новой силой. Возмущение магнитосферы Земли, по расчетам ученых, снова приблизится к семи единицам. Ниже пяти единиц (G1) она будет не раньше 18:00 мск 5 октября.